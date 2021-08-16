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陳時中談「疫苗荒」：年輕人、長者共同承擔！大家忍耐一下

記者陳俊宏／綜合報導

台灣陷入疫苗荒，指揮中心指揮官陳時中表示，希望年輕人與長者稍微忍耐一下，「我想這壓力大家都有，大家共同來承擔，如果有任何進來的疫苗，儘快往比較年輕的年齡層做施打。」

「請給我疫苗，其餘免談！」台北市副市長蔡炳坤14日在臉書發文說，為了接種疫苗，年輕人與長者之間的心結正在與時俱增，令人憂心忡忡！

蔡炳坤表示，「長者的期待：6/15開始接種疫苗，間隔10周須接種第二劑的時間快到了，請關心我們！年輕人留言：我們都還等不到第一劑疫苗接種，您們怎麼一直在關心長者的第二劑？」

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▼陳時中說，希望年輕人和長者忍耐一下。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

蔡炳坤指出，國內疫苗就是不足，10天的接種空窗期，實在可惜！面對「既要瞻前，又要顧後」的困境，甚至造成年輕人與長者搶著接種疫苗的心結已經浮上檯面，有限的資源該如何合理分配，正考驗著中央政府，作為第一線與民眾互動的地方政府，壓力日增，備感力不從心。

針對國內疫苗庫存吃緊，雙北疫苗陷空窗期。陳時中15日在記者會上坦言，疫苗施打本來就照計畫進行，新北接種效率很高，「一天可打5萬多劑，你可以想想看，你發4萬多劑，平均2天可以打完，15萬劑給它，3天就打完，當然它可以少開一些站。」他也認為，對於地方政府開設接種站及施打速度，還是讓地方政府自行做最適當安排。

陳時中也呼籲，「年輕人與我們長者之間，希望大家就稍微忍耐一下，我想這壓力大家都有，大家共同來承擔，如果有任何進來的疫苗，儘快往比較年輕的年齡層做施打。」

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