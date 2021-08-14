大陸「單日本土+30」大部分在江蘇！　逾7.7億人完成疫苗接種

▲目前，大陸境內已經有18個省48個市發生了本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委14日通報，13日0到24時，新增本土病例30例（江蘇18例，河南4例，湖北4例，湖南3例，雲南1例）。目前，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗183,245萬劑次，完成全程接種的人數為77,704.6萬人。

新增無症狀感染者19例，其中境外輸入18例，本土1例（在湖南）；當日轉為確診病例7例（境外輸入4例）；當日解除醫學觀察24例（境外輸入22例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者487例（境外輸入383例）。

新增境外輸入病例36例（福建11例，上海5例，雲南5例，山東4例，四川4例，廣東3例，天津2例，遼寧1例，陝西1例）。

當日新增治愈出院病例43例，解除醫學觀察的密切接觸者4953人，重症病例與前一日持平。無新增死亡病例；無新增疑似病例。

境外輸入現有確診病例739例（其中重症病例10例），現有疑似病例1例。累計確診病例7845例，累計治愈出院病例7106例，無死亡病例。

截至8月13日24時，現有確診病例1907例（其中重症病例62例），累計治愈出院病例87783例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例94326例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1144391人，尚在醫學觀察的密切接觸者46044人。