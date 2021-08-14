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五倍券不用再繳1千元　黃偉哲：非常非常接地氣！

▲中央將推5倍券振興國內經濟，台南市有將近100萬人得自己繳納1000元，市長黃偉哲說如果財政許可，願意幫助市民繳納1000元，但會設排富辦法。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲感謝蔡總統、蘇院長能察納雅言、廣納建議，很快的就宣布了五倍券民眾的那1千塊就不用繳納，由中央政府全額負擔，所有民眾都歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲14日上午針對五倍券部分，民眾不用再繳交1千塊，可以直接領取，他感到行政院非常非常的能夠接地氣，而且政策符合民眾的需要，非常感謝行政院團隊，尤其蘇貞昌院長洞燭先機，能夠在第一時間就能夠做這樣的一個宣布。

黃偉哲市長說，感謝總統跟蘇院長發行五倍券，能夠對於民眾基本的需求以及經濟的振興，都能夠得到很好的一個協助。

黃偉哲說，台南市本來是想說，如果中央要幫忙台南市給付將近一半市民朋友們五倍券現金1千元，如果是這樣的話，台南市政府就支付另外一半市民1千元，讓市民領取五倍券不用再繳1千元，想不到很快的行政院就已經察納雅言、廣納建議，很快的就宣布了五倍券民眾的那1千塊就不用繳納，由中央政府全額負擔，這一點是非常非常謝謝蔡總統跟蘇院長，他的一個很明快的措施，他相信所有民眾都歡迎這一點，那也希望五倍券就像我們今年的經濟成長，能夠往前邁進一大步一樣，往前進步一大步一樣，五倍券能夠發揮超額的效果、超值的效果。

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