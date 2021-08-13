北部4旬男染漢他！想踩老鼠反被咬　今年已8例「創5年同期新高」

▲老鼠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(13)日公布國內新增1例漢他病毒症候群(出血熱)病例，為北部40多歲男性，疫調顯示，他在7月25日因為踩老鼠被咬傷，隔天出現發燒症狀就醫收治，經通報昨日確診漢他，目前已經出院，衛生單位調查該案家中有老鼠、住家公共環境欠佳，已展開環境清消。統計今年到目前為止國內已經有8例漢他病毒症候群，是五年同期新高。

疾管署指出，個案無國內外旅遊史，活動地以住處及工作地周邊為主，7月25日被老鼠咬傷，同日就醫後返家，7月26日因發燒再次就醫並收治住院，經通報檢驗確診

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副署長莊人祥受訪表示，該案在家中看到老鼠想踩踏時被反咬，衛生單位調查個案住家有老鼠出沒，1樓公共空間有雜物堆積、環境不佳，週邊500公尺有夜市和市場。目前調查同住者無疑似症狀，衛生單位已前往個案住處周邊進行環境消毒、放置鼠籠及民眾衛教等防治工作。

依據疾管署統計資料顯示，今年截至8月12日，國內累計8例漢他病毒症候群病例，高於2017至2020年同期(分別為0、1、1、7例)，個案居住縣市為高雄市4例、台北市、新北市、台中市及彰化縣各1例；自2011年以來累計32例，性別以男性20例(佔62.5%)為多；年齡則以40歲以上25例(佔78.1%)為多。

莊人祥說明，這兩年國內漢他病例較多，初步觀察臨床醫師通報相當積極，以今年來說，雖然目前為止僅有8例確診，但每天幾乎都有漢他疑似病例通報。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險；感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間；如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。