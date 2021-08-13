台積電各大廠南部開出3千職缺！70K要找貨車司機　營建最高80K

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心舉辦線上徵才活動，分署長劉邦棟鼓勵社會新鮮人投履歷應徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

畢業求職季，勞動部雲嘉南分署永康就業中心14日起至29日舉辦線上徵才活動，邀集45家廠商、釋出近3千個職缺，其中近7成職缺待遇30K起跳，超過2千個工作機會免經驗，還有豪實業徵求營建工程師，開出月薪80K攬才，歡迎青年朋友透過線上徵才投遞履歷，網址為https://reurl.cc/83VQng。

「在家找工作超方便」，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟強調，今年受新冠肺炎疫情影響，為避免群聚，許多實體徵才活動取消，但因應暑假求職旺季需求，轄內的永康就業中心規劃線上徵才活動，希望幫畢業青年找工作，另8月下旬斗六就業中心也有一場線上徵才，預計有600個職缺，歡迎新鮮人及有求職需求的民眾把握機會卡位。

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▲永康就業中心辦線上徵才，近7成職缺待遇30K起跳。

劉邦棟指出，此次永康就業中心線上徵才活動共有台積電、聯電、群創光電、崧貿實業、富邦媒體科技、統一實業、大亞電線電纜、好帝一食品、海底撈火鍋等多家知名廠商參與，總計釋，產業面向多元，包含科技業、製造業、營造業、觀光餐飲及服務業等，其中近7成職缺待遇3萬元起跳，計有2042個職缺免經驗，歡迎社會新鮮人應徵。

受到疫情影響，但仍有產業逆勢成長、求才若渴，劉邦棟舉例，台積電此次除大量招募工程師外，南科廠也急徵數百名技術員，另面板廠瀚宇彩晶則計畫新增一條生產線，開出近百名工程師、技術員職缺，這也是該公司南科廠自2005年量產以來首次擴充產能；另還有皆豪實業徵求營建工程師，開出月薪80K攬才，台灣順豐速運也開出最高薪70K要找貨車司機。

劉邦棟說，為鼓勵青年儘速投入就業市場，勞動部現推出「青年就業獎勵計畫」，只要是今年應屆畢業的15至29歲青年，在2021年9月30日前就業，連續受僱於同一雇主滿90日，就發2萬元就業獎勵金，滿180日再加發1萬元，最高每人可領3萬元，相關計畫可詳洽各就業中心，或上勞動部雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw/）查詢，欲了解更多協助青年就業政策，可網路搜尋「投資青年就業方案」。

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