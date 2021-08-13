　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況

記者黃翊婷／綜合報導

台灣自購52.4萬劑AZ疫苗12日下午3時25分運抵桃園機場，國內疫苗總到貨量達到1071.42萬劑。考量到台灣已施打兩劑疫苗的人數約56.5萬人，加上第四輪疫苗接種是提供AZ給38歲以上民眾施打，這批新到貨的AZ疫苗，未來有望開放給38歲以下的民眾接種。

▲▼0812疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製作）

▲台灣自購的52.4萬劑AZ疫苗到了！點圖可放大。（圖／曾梓倩製作）

這批自購的52.4萬劑AZ疫苗，是我國與AZ公司採購合約中，第五批到貨的疫苗，目前國內累計取得的疫苗已突破1000萬劑，來到1071.42萬劑（含國產疫苗高端60萬劑）。根據統計，我國AZ總共購買1000萬劑，分別在3月3日、7月7日、7月15日、7月27日、8月12日到貨，總計239.1萬劑；COVAX平台總共有467萬劑，在4月4日和5月19日分別來了19.92萬劑和41.04萬劑AZ；而莫德納總共有505萬劑，在5月28日、6月18日、6月30日、7月15日、8月8日陸續到貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，根據衛福部12日公布的資料顯示，國內累計至8月11日為止，已施打第二劑疫苗的人數分別是AZ共38萬6390人、莫德納共17萬9557人，加總起來共56萬5947人。考量到已經接種完成的第四輪是提供AZ給38歲以上民眾施打，新到貨的52.4萬劑AZ疫苗，未來有望開放給38歲以下的民眾接種。

▲▼0812疫苗到貨情況長條圖（圖／曾梓倩製作）

▲鴻海永齡、台積電、慈濟的1500萬劑BNT有望在9月到貨。（圖／曾梓倩製作）

不過，對於這批新到貨的AZ疫苗要如何分配，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中僅表示，「之後陸續還有疫苗要來」，將視整體情況再做規劃，但沒有透露品牌以及數量，而AZ的接種大方向為「依年齡逐步向下開」，第七輪能否開打AZ，目前還未定案。

接下來，國內第五輪疫苗接種將提供莫德納疫苗，第六輪提供高端疫苗。指揮中心表示，第六輪意願登記將於8月13日中午12時結算，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

▼國內疫苗總到貨量突破1000萬劑。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

【疫苗意願登記統計】
8/5 14:00 意願登記 (截至8/12 17:00)
全國意願登記完成總人數：13,497,938人。(7/27 14:00 以後新增4,121,800人)

疫苗登記狀況：
AZ：1,096,134人，佔比8.12%
AZ、Moderna：7,270,332人，佔比53.86%
AZ、Moderna、高端：750,163人，佔比5.55%
AZ、高端：38,221人，佔比0.28%
Moderna：4,019,331人，佔比29.78%
Moderna、高端：128,949人，佔比0.96%
高端：194,087人，佔比1.44%
無(已打二劑新登記者)：721人，佔比0.01%

意願登記高端疫苗總計：1,111,420人(7/27 14:00 以後新登記：659,946人）

打第1、2劑登記狀況：
意願登記打第1劑：6,897,582人
意願登記打第2劑：6,460,764人
其中已打2劑：139,592人

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
勞工擴大1萬元補貼多2類人　10時開放請領對象、重點一次看
陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況
許藍方喊「脫下來我可以幫…」超狂撩男畫面流出！人夫羞爆
德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣
太常做愛乳頭易變黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

極陰年鬼門開！「白花油驅邪」引網戰　民俗專家曝半夜4禁忌

擬增906萬人「五倍券免費領」！　這類人有福了

陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況

6、7月電費暴增！　2招檢查台電是否算錯了

「員工染疫就開除」錄音瘋傳　館長曝原因：這個我會告

陳時中稱3+11非破口　專家「1件事」打臉：是最大笑話

「熱帶低壓」朝台灣前進？專家分析威脅性　今起7天防劇烈天氣

太常做愛乳頭易變黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

「全台最大廢墟」現況曝光！剩3棟建築　其他全部剷平

許藍方喊「脫下來我可以幫…」超狂撩男畫面流出！人夫羞爆

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

屏東孕婦「離奇逆向」撞對向車 夾腿護2歲孩...當場破水胎兒不保

極陰年鬼門開！「白花油驅邪」引網戰　民俗專家曝半夜4禁忌

擬增906萬人「五倍券免費領」！　這類人有福了

陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況

6、7月電費暴增！　2招檢查台電是否算錯了

「員工染疫就開除」錄音瘋傳　館長曝原因：這個我會告

陳時中稱3+11非破口　專家「1件事」打臉：是最大笑話

「熱帶低壓」朝台灣前進？專家分析威脅性　今起7天防劇烈天氣

太常做愛乳頭易變黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

「全台最大廢墟」現況曝光！剩3棟建築　其他全部剷平

許藍方喊「脫下來我可以幫…」超狂撩男畫面流出！人夫羞爆

4台商越南染疫身亡　外交部：第一時間協助家屬

不畏疫情打撀仍讓首購族定心買氣旺！宜蘭建商以「MIT頂級建材」打造高貴不貴日式宅

雷納德4年48.9億續約快艇　至少與喬治聯手到2024年

台泥決議捐贈慈濟1億元　資助購買BNT疫苗

極陰年鬼門開！「白花油驅邪」引網戰　民俗專家曝半夜4禁忌

IG驚見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷崩潰痛哭！　收2年前祝福：你快樂嗎

棄嬰女會計懷孕不自知　丈夫3個月前玩笑話竟成真

阿富汗第3大城淪陷　3000美軍急援撤離使館人員

外送員「戀上援交妹」釀殺機　「用身體說故事」情慾互動探索

88節大鬧老父靈堂　汐止無業男被弟弟「啞鈴爆頭」棄屍

哈士奇陪媽高歌《熱愛105°C的你》 越唱越大聲超搶戲：最佳伴唱4ni～

生活熱門新聞

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

國家警報又響了！大雷雨轟這縣市

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

「熱帶低壓」朝台灣前進？專家分析威脅性　今起7天防劇烈天氣

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」

2圖看疫苗到貨！38歲以下有望打AZ

館長譙「看不起這對夫妻」揪1細節：康醫師超會算

他留V怪客鬍被嫌　網笑：想吃品客了

醬太少回報餐點遺漏　奧客吃免錢

不認「3+11是破口」！陳時中：沒有影響到社區

更多熱門

相關新聞

勞工擴大1萬元補貼多2類人　今早10時開放請領

勞工擴大1萬元補貼多2類人　今早10時開放請領

勞動部11日宣布擴大勞工1萬元生活補貼適用對象，納入中高齡再就業者及7月全月薪資減損逾20%的勞工，今天上午10點開始就能開始上網申請。

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護守護北海岸

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護守護北海岸

企業攜手贈台大金山分院「移動式正壓篩檢站」

企業攜手贈台大金山分院「移動式正壓篩檢站」

中華女足培訓用流動廁所？國訓中心回應

中華女足培訓用流動廁所？國訓中心回應

他留V怪客鬍被嫌　網笑：想吃品客了

他留V怪客鬍被嫌　網笑：想吃品客了

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

男女凌晨為何同房？　許藍方昔「淡定回答」全場傻眼

國家警報又響了！大雷雨轟這縣市

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

威力彩前年8／12就開出過頭獎

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面