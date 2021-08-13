陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況

記者黃翊婷／綜合報導

台灣自購52.4萬劑AZ疫苗12日下午3時25分運抵桃園機場，國內疫苗總到貨量達到1071.42萬劑。考量到台灣已施打兩劑疫苗的人數約56.5萬人，加上第四輪疫苗接種是提供AZ給38歲以上民眾施打，這批新到貨的AZ疫苗，未來有望開放給38歲以下的民眾接種。

▲台灣自購的52.4萬劑AZ疫苗到了！點圖可放大。（圖／曾梓倩製作）

這批自購的52.4萬劑AZ疫苗，是我國與AZ公司採購合約中，第五批到貨的疫苗，目前國內累計取得的疫苗已突破1000萬劑，來到1071.42萬劑（含國產疫苗高端60萬劑）。根據統計，我國AZ總共購買1000萬劑，分別在3月3日、7月7日、7月15日、7月27日、8月12日到貨，總計239.1萬劑；COVAX平台總共有467萬劑，在4月4日和5月19日分別來了19.92萬劑和41.04萬劑AZ；而莫德納總共有505萬劑，在5月28日、6月18日、6月30日、7月15日、8月8日陸續到貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，根據衛福部12日公布的資料顯示，國內累計至8月11日為止，已施打第二劑疫苗的人數分別是AZ共38萬6390人、莫德納共17萬9557人，加總起來共56萬5947人。考量到已經接種完成的第四輪是提供AZ給38歲以上民眾施打，新到貨的52.4萬劑AZ疫苗，未來有望開放給38歲以下的民眾接種。

▲鴻海永齡、台積電、慈濟的1500萬劑BNT有望在9月到貨。（圖／曾梓倩製作）

不過，對於這批新到貨的AZ疫苗要如何分配，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中僅表示，「之後陸續還有疫苗要來」，將視整體情況再做規劃，但沒有透露品牌以及數量，而AZ的接種大方向為「依年齡逐步向下開」，第七輪能否開打AZ，目前還未定案。

接下來，國內第五輪疫苗接種將提供莫德納疫苗，第六輪提供高端疫苗。指揮中心表示，第六輪意願登記將於8月13日中午12時結算，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

▼國內疫苗總到貨量突破1000萬劑。（圖／記者李毓康攝）

【疫苗意願登記統計】

8/5 14:00 意願登記 (截至8/12 17:00)

全國意願登記完成總人數：13,497,938人。(7/27 14:00 以後新增4,121,800人)

疫苗登記狀況：

AZ：1,096,134人，佔比8.12%

AZ、Moderna：7,270,332人，佔比53.86%

AZ、Moderna、高端：750,163人，佔比5.55%

AZ、高端：38,221人，佔比0.28%

Moderna：4,019,331人，佔比29.78%

Moderna、高端：128,949人，佔比0.96%

高端：194,087人，佔比1.44%

無(已打二劑新登記者)：721人，佔比0.01%

意願登記高端疫苗總計：1,111,420人(7/27 14:00 以後新登記：659,946人）

打第1、2劑登記狀況：

意願登記打第1劑：6,897,582人

意願登記打第2劑：6,460,764人

其中已打2劑：139,592人