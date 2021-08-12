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他留「V怪客鬍」被女友嫌爆　網看圖笑：害我想吃品客了

▲▼V怪客。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲V怪客有極具特色的八字鬍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，上班族也慢慢結束居家上班回到辦公室工作，不過不少在居家上班期間養成的習慣仍難以在短時間內改變。一名男性網友在網路上表示，居家上班的期間都沒有刮鬍子，最近回到公司上班，想說順便幫鬍子做一個「V怪客」的造型，沒想到女友看見後卻瘋狂嫌棄，覺得看起來很蠢，讓他相當困惑不知道是否要將辛苦做的鬍子造型刮除。

原PO在 PTT 八卦板發文表示，前陣子在宅辦公所以都沒刮鬍子，最近回辦公室了所以就把口罩遮不到的地方刮掉，順便做個造型，想說從以前就很喜歡看V怪客，就順便剪成V怪客的樣子，結果一直被女友嫌棄，說這樣看起來很蠢，「她說每次看我在捲那兩搓就覺得很煩，還說要趁我睡著的時候把它們剪掉」。

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原PO接著表示，女朋友的意見讓他動搖，但還是覺得V怪客的鬍子造型很帥，詢問其他網友，「真的有蠢嗎，我覺得V怪客很帥啊」。

▼網友對於V怪客鬍的反應。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友對於V怪客鬍的反應。（圖／翻攝自PTT）

對此，其他網友紛紛表示，「留鬍子還是很看臉型的，不是每個都適合」、「我必須說，亞洲人不適合八字鬍」、「感覺年紀也不夠，扛不住這種成熟」、「有笑有推，害我也想留留看」、「能長那麼多鬍子真好 我都長不出來」「以前的日據時代的官員們都這樣留」、「很帥不要刮掉」、「你要是廣告創意藝術文化行業就很適合」。

還有網友歪樓指出，「品客仔安安」、「我只想到洋芋片」、「品客洋芋片XD」、「害我想吃品客了」、「笑死，品客大叔嗎」、「你是不是研究品客的圖很久，才能刮得那麼像」。

 

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