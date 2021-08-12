「中共一出題朱立倫、江啟臣乖乖作答」　民進黨諷：遇壓力就軟腳

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

中國台灣網11日質問國民黨，「是否堅持『九二共識』是下屆中國國民黨主席的必答題」。對此，民進黨12日表示，中共昨日一出題目，朱立倫和江啟臣兩位國民黨高層立即以「九二共識」乖乖作答，遇到中共壓力就軟腳、黨內大老有意見就轉彎的黨主席，未來如何抵禦中共更加嚴峻的壓力？

民進黨指出，陸委會在今年7月的民調顯示，高達76%台灣民眾並無法認同「一中原則和九二共識」，但很遺憾看到，當中共昨日一出題目，朱立倫和江啟臣兩位國民黨高層立即以「九二共識」乖乖作答，好像深怕北京高層不高興，但他們卻罔顧台灣利益和主流民意。

民進黨表示，這兩位角逐國民黨主席的人選，在兩岸立場上一變再變，2015年朱立倫和習近平會面時，曾大剌剌喊出「兩岸一中」；而江啟臣上任初期，聲稱檢討國民黨兩岸政策，卻雷聲大雨點小，最後只提出「舊瓶裝舊酒」的「憲法九二」。

「這樣遇到中共壓力就軟腳、黨內大老有意見就轉彎的黨主席，未來如何抵禦中共更加嚴峻的壓力？」民進黨表示，這樣如何處理台灣人民早已拒絕「九二共識」、「兩岸一中」？朱、江兩人一味迴避兩岸爭議，一再用模糊、關起門來自己喊讓中共開心的各種口號來處理兩岸關係，要如何捍衛台灣的國家主權？

民進黨表示，無論是朱立倫或江啟臣任何一方搶下黨主席大位，國民黨真正要回答的不是中共的答卷，而是台灣的主流民意，不肯面對台灣人民反對中共設下的一中原則與九二共識的政治前提，只會被台灣人民死當。