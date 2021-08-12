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社會 社會焦點 保障人權

棄嬰畫面曝！「女嬰裝袋」放腳踏車籃　狠母走到垃圾車前丟了就走

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

新北市新莊區中港路上垃圾車12日上午驚見女嬰屍，嚇得隨車人員趕緊報警處理，鑑識人員勘驗女嬰屍體連著胎盤，疑為剛出生的嬰兒。警方事後循線調查，鎖定一名女子，並於內湖帶回43歲的陳姓生母，她坦承犯下此案，而稍早她犯案過程的監視器畫面也隨之曝光。

▲▼ 棄嬰畫面曝 。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲狠心棄嬰畫面曝 。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，該垃圾車上午6時會到現場將後面帆布棚掀開，定點供民眾丟棄垃圾， 沒想到52歲清潔員6時51分見垃圾車已經差不多裝滿，要翻攪堆置的垃圾車後車斗，準備將垃圾壓縮進車斗時，裝有女嬰的新北市專用垃圾袋疑似沒綁緊，女嬰因此掉出來蜷曲在車斗中，嚇得清潔員趕緊報警。

▲▼ 棄嬰畫面曝 。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方案發後組成專案小組，透過垃圾車上的行車紀錄器鎖定一名涉嫌丟棄女嬰的陳姓女子，並於中午12時許於北市內湖將其逮捕。據了解，陳女從事會計工作，坦承是要去上班前將女嬰丟棄在垃圾車，才前往內湖工作躲避查緝。

陳女犯案過程畫面也隨之曝光，只見畫面中她騎著腳踏車來到垃圾車前，接著就像一般民眾要丟棄垃圾般，若無其事緩慢的走向垃圾車，並將垃圾往垃圾車裡放下後，轉身快步離去，而她事後向警方聲稱，前兩個月知道懷孕，但因為疫情期間沒有去檢查，今早5點多起來肚子痛上廁所時胎兒突然滑出來，看到黑黑一坨也不知道該怎麼辦，才將胎兒用垃圾袋包起來，並在上班前騎腳踏車到垃圾車停放處丟棄。

▲▼新北垃圾車女嬰屍。（圖／記者游宗樺攝(左)、記者陳豐德翻攝(右)）

鑑識人員初判女嬰出生沒多久，全身已經發黑明顯死亡，臍帶還連接著胎盤，但女嬰是否為死胎，還是出生後才遭丟棄致死，仍需進一步解剖相驗，確認女嬰肺泡有無氧氣才能確認刑責。

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