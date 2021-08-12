快訊／美贈台400萬劑疫苗是「口誤」？　指揮中心下午2時說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

美國民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth），10日接受華府智庫訪問時透露，美國將會贈送台灣400萬劑疫苗。不過，資深媒體人周玉蔻與與美方均透露，是參議員口誤，真相下午指揮中心有望揭曉。另外，九把刀岳母接種AZ疫苗後過世，家人也同意解剖釐清真相，是否符合預防接種受害救濟資格？下午也有望一併說明。

6月曾經訪問台灣的美國參議員達克沃絲，接受華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）訪問表示，台灣在2020年初美國疫苗爆發時，其實捐贈許多防疫用品給美國，所以美國對於贈送台灣疫苗是「沒有任何附加條件的」。訪問中達克沃絲強調「美國不會拋下你們」，她同時透露，美國將會提供400萬劑疫苗給台灣，其他亞洲國家像是泰國也會獲贈250萬劑，印尼也將獲得美國疫苗。

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不過，周玉蔻在《新聞放鞭炮》中提到，與我方相關人士查證後，應是參議員口誤了，不是400萬劑，也不是250萬劑+150萬劑，也因莫德納還是缺貨的，所以到目前為止確認的數量是250萬劑疫苗，稍晚外交部或指揮中心會再宣布。美方消息人士接受《中央社》訪問時也透露，並無額外均贈計畫，但詳情還是得待指揮中心說明。

僅在健檢發現膽固醇過高的九把刀岳母打完AZ疫苗4天後出現背痛、頸部抽痛、嘔吐症狀，下午躺在沙發上休息後一覺不醒，送醫後過世。

被問及是否為AZ疫苗不良反應，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日表示，九把刀岳母非公眾人物，不需要特別討論。專家諮詢小組召集人張上淳也表示，高膽固醇並非接種禁忌對象，也不會因此就有不良反應。

我國AZ、莫德納疫苗庫存將見底，但今（12）日卻傳出好消息，一批台灣自購的52萬劑AZ疫苗，預計下午3時40分抵台，消息人士已證實此事，但詳細數字仍有待下午指揮中心宣布。國內目前取得AZ疫苗總計585.4萬劑，此次的補貨有望為疫苗荒再降甘霖。