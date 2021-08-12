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九把刀岳母打疫苗亡！醫一致判斷「這原因」：48hrs後症狀不能忍

▲九把刀和岳母感情要好。（圖／翻攝自九把刀臉書）

▲九把刀的岳母驟逝，消息令人震驚。（圖／翻攝自九把刀臉書）

記者柯振中／綜合報導

作家九把刀的岳母7月26日接種AZ疫苗，7月30日出現症狀後，失去呼吸心跳，抵達醫院前就已離世。對此，內科醫師柳林瑋、精神科醫師潘建志皆推測，從九把刀描述的症狀來看，應該是「主動脈剝離」造成的，至於詳細死因，相信法醫會有交代。

九把刀11日在粉專寫下長文，悼念已故岳母，疫情爆發以後，岳母害怕太常請假，職位會被取代，因此依舊每天上班，但為了能與孫女見面，四處詢問疫苗殘劑、最新一期疫苗實驗的消息，7月26日終於輪到排序，施打了AZ疫苗。

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原先沒有任何不適，沒想到7月30日突然出現症狀，從背部開始抽痛，再往頸部，出現劇烈陣痛，還因此嘔吐，休息一下又開始，劇烈疼痛導致無法移動。

後來岳父睡完午覺起床，發現岳母以奇怪的姿勢躺在沙發上，上前關心後，發現沒有呼吸，因此打電話叫救護車，並依照醫護人員的指導，進行CPR，直到醫護趕來接手。

▼九把刀與岳母的感情非常要好。（圖／翻攝自九把刀臉書）

▲九把刀岳母猝逝。（圖／翻攝自九把刀臉書）

九把刀回憶當時的狀況，就如同胸口被掏空，岳母在抵達醫院前離世，等到送到急診室，大家圍繞著岳母，不斷感激岳母的付出，「魯拉也一直說愛妳愛妳，還不停地蹭蹭撒嬌。所有人都哭崩了。」

儘管岳母離世讓人深受打擊，九把刀一家人還是進行了司法解剖，他也在岳母離世後第三天，按照原訂計畫，接種了AZ疫苗，「這是我能做的，想做的，也必須做的，因為媽媽，也想為這個世界盡一針之力。」

對此，醫師潘建志在臉書上分享，雖然九把刀的岳母接種疫苗4天後離世，消息令人不捨，但有一點必須提醒，接種AZ疫苗以後，有9成5的民眾，副作用會在48小時內出現，接種後第四天才出現症狀，可能是不良反應，或其他疾病，並非副作用，「不能忍，應該馬上去急診。」

潘建志也說，真正死因解剖後會查明，但在醫師群組當中看到最多的，推測原因是主動脈剝離，因為發生遷移性疼痛，心肌梗塞、靜脈血栓也有可能，「抽血驗血小板第四凝血因子抗體，可以查明和AZ有沒有相關，相信法醫會給個清楚的交待。」

醫師柳林瑋也在粉專「MedPartner 美的好朋友」說明，依據時序來看，九把刀的岳母接種AZ疫苗，第四天發生背部往頸部的劇烈疼痛、痛到吐，接著不幸過世。

▼潘建志、柳林瑋看見九把刀描述的症狀，都推測是主動脈剝離。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

▲九把刀。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

柳林瑋表示，九把刀的岳母還十分年輕，發生這種憾事令人難過，但也感謝家人願意讓岳母接受解剖，而非將問題怪罪在疫苗上。

柳林瑋說明，根據九把刀的描述，發生這種背部疼痛，往上痛到頸部，還痛到嘔吐，大多數醫師此時想到的診斷，應該是「主動脈剝離」，加上依照九把刀揭露的資訊，岳母三月底檢查過後，其實患有需要追蹤治療的高血脂症。

柳林瑋提到，他不清楚先前是否有追蹤治療，但高血脂症不會突然發生，可能已持續一段時間，也可能對心血管造成影響。

柳林瑋藉此呼籲，若有慢性疾病，一定要持續追蹤，讓醫師協助控制症狀，且若發生嚴重兄悶、胸痛、頭痛，由騎士「從來沒痛得這麼厲害」、「痛到吐」的狀況，務必立即就醫，這些症狀可能暗試著正在發生嚴重的心血管疾病，至於確切死因，只能靜待解剖結果。

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九把刀疫苗主動脈剝離

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