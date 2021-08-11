再等兩天！3.3萬名一線醫護混打莫德納　最快週五開打

▲疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心本週開放專責醫院一線醫護混打莫德納，符合資格3.3萬人，指揮中心發言人莊人祥表示，經過解凍、配送等過程，最快週五就可以開始接種。

指揮中心7日宣布混打政策，針對第一類當中新冠專責醫療院所，包括設置專責病房或負壓隔離病房或採檢院所的第一線醫護工作人員(列冊風險第1及第2風險等級者)適用混打，符合資格且接種第一劑AZ疫苗超過10週以上，可以莫德納疫苗完成第二劑接種，初估人數3.3萬人。

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本週是否已經有醫護混打？莊人祥說明，疫苗經過解凍、配送，估計週五會先配送幾千劑，屆時就可以開始接種，接下來會在下週二將其餘混打需要疫苗分配下去。

針對基層醫師也希望混打，指揮官陳時中表示，很多人都需要疫苗，第一類當中風險等級1~3其實都有必要性，不然不會排在第一類，會看相關情況盡量來滿足。

不過，昨天陳時中也坦言，除3.3萬人之外，同樣屬於風險一二級的一線醫護還有4.4萬人尚未滿10週，會做相關疫苗量準備；根據疫苗進貨量，現階段只能盡量提供風險最高族群，混打對象族群暫時不變。

今起展開第五輪對象接種莫德納疫苗，包含65歲以上長者、53歲至64歲以上第九類對象接種接種第一劑，及第一到三類對象、孕婦接種第二劑，預估接種人數約48.7萬人；第六輪釋出國產高端疫苗，則會在8/13結算，8/16開始預約，8/23開打。