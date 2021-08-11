AZ第二劑間隔「超過12週」也沒問題　張上淳：免疫反應仍佳

▲中央流行疫情指揮中心記者會，專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫苗庫存吃緊，憂心後續第二劑銜接可能受到影響。台大公衛學者整理國際研究指出，AZ疫苗間隔超過45週以上抗體濃度效果更高，如果疫苗不足國家可以考慮拉長間隔以提高1劑疫苗覆蓋率。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳回應，確實國外研究顯示，即使第二劑AZ接種間隔超過12週，免疫反應一樣好。

台大公衛學院教授陳秀熙研究團隊今日上午舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，分析全球新冠疫情最新發展；公衛學者任小萱引用牛津大學團隊針對AZ疫苗進行一項研究說明，疫苗缺乏國家可透過延長一二劑疫苗施打間隔來讓更多人接受至少一劑疫苗保護力。

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該研究針對18~55歲曾經接種一劑AZ疫苗臨床試驗受試者，施打第二劑的間隔時間可分為8-12周、15-25周及44-45周，看不同間隔情形，產生抗體濃度是否不同，結果發現44-45週間隔最長的一組，抗體濃度最高。整體而言，抗體濃度並不會因為間隔時間拉長而大幅下降，反而在施打第二劑後，兩劑間隔時間越長抗體濃度越高，因此對疫苗較為缺乏的國家，拉長兩劑疫苗間隔時間的策略是可行。

張上淳說明，相關研究確實顯示，超過12週再接種第二劑，相關免疫反應、預防效果還是很不錯。目前ACIP建議AZ疫苗間隔8~12週，而指揮中心已經調整為間隔10~12週，如果萬一真的因為某些狀況得超過12週才打疫苗，基本上是沒有問題的。