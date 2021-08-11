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餐費205被嫌貴！夫卻雇前女友爽出國、買鄰房給前妻　女醫崩潰訴離

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲丈夫雇用前女友到診所工作，還一同出國同訴，甚至買房給前妻，女醫師崩潰訴離。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

陳姓女醫師在車姓丈夫經營的醫美診所工作，但車男卻不顧她感受，雇用黃姓前女友到診所工作，甚至謊稱到大陸出差，實際卻是帶著前女友出國遊玩，另外，車男還買下住家隔壁的房子給前妻居住，絲毫不避嫌。陳女事後崩潰訴請離婚，一審未准離婚，但二審法院逆轉改判准離婚，案經上訴，最高法院判准離婚確定。

根據判決書，陳女原為護理師，2013年與車男結婚，婚後2人一起到波蘭攻讀醫學院學位，2017年6月返國，陳女2019年3月間通過國家考試，取得醫師資格。

陳女提告主張，2人婚後及就學期間的相關費用大多由車男支付，但車男卻經常對她疑神疑鬼，懷疑她外遇，甚至經常在員工面前給她難看，酸她生活費太多，更嫌她餐費205元太高，讓她崩潰抱怨，「回診所你完全不尊重我，當眾對我呼來喊去…你說我是診所老闆娘，沒有一個老闆娘如此沒有尊嚴，你說我是皇后，長期下來，我只覺得奴婢是我」。

對於陳女的抱怨，車男卻絲毫不認為自己有錯，回稱，「我對你沒小氣，只是愛和妳鬥嘴」、「在診所就是公事，沒有私人，私下我也是有尊重妳啊」、「我承認我嘴很壞，但是我的心不壞」等與。

然而，誇張的是，車男2018年間還不顧陳女反對，雇用其黃姓前女友到診所工作，2人更經常藉口到大陸出差，實際卻是同遊日本、韓國，並同住一房。此外，車男還在住家隔壁滿房給前妻住。陳女認為雙方間已無維繫婚姻之意願，訴請離婚。

一審審理後，駁回陳女請求，陳女上訴二審後，高院法官發現，車男經常不顧陳女感受，以戲謔口吻回應陳女的焦慮不安，也絲毫沒有給陳女應有的尊重，認為兩人的婚姻已生破綻，且可歸責於車男，因此逆轉改判離婚。

全案再上訴，車男為此抗辯，表示自己出錢給陳女出國深造，替陳女圓夢，陳女回國後也每個月支付生活費7、8萬元，讓陳女生活無虞，且自己也沒有家暴或外遇，至於雇用前女友則是基於專業考量，自己並無與前女友一同出遊、同宿等。

車男還稱，婚姻出現裂痕是陳女所造成，且陳女還離家，才導致婚姻無法維繫，他也為此提起訴訟，要求陳女回家履行同居義務。

不過，最高院法官審理後認為，婚姻出現問題的主因是車男的不信任，以及不顧陳女感受，除了雇用前女友外，還買房讓前妻住在隔壁，在外人面前也毫不尊重陳女，才導致婚姻難以維持，最終判准離婚。全案確定。

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