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7-11新推3款日本名店鮮食！合作日系超市導入「裕毛屋專區」

▲▼7-ELEVEN與日本連鎖名店合作新推鮮食；更與日系超市「裕毛屋」合作導入「裕毛屋專區」。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN與日本連鎖名店合作，新推3款鮮食。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN即日起推出「日本第一名店」系列鮮食，與日本知名連鎖餐廳合作，推出飯糰、便當、烏龍麵等，還有飲料、甜點；更與日系超市裕毛屋合作，導入「裕毛屋專區」，讓消費者不出國也能享受日本氛圍。

7-ELEVEN自即日起再度與CoCo壱番屋、牛角、丸亀製麵等日本連鎖名店合作，將年度熱銷餐點開發全新品項，3款新品包含「壱番屋-雙起司咖哩雞肉飯糰」 (售價39元)、「牛角-炭火燒肉便當」(售價99元)、夏季限定「丸亀製麵-豆皮冷烏龍麵」(售價79元)，還可藉由foodomo、foodpanda平台服務外送到家。

▲▼7-ELEVEN與日本連鎖名店合作新推鮮食；更與日系超市「裕毛屋」合作導入「裕毛屋專區」。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN與日本連鎖名店合作新推鮮食。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN與日本連鎖名店合作新推鮮食；更與日系超市「裕毛屋」合作導入「裕毛屋專區」。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN與日系超市「裕毛屋」合作，導入「裕毛屋專區」。（圖／統一超商提供）

而看好疫情期間生鮮商品需求提升，繼今年7月與台中頂級日系超市裕毛屋合作，在「i預購」平台推出多款生鮮組合箱後；即日起更進一步在住宅商圈門市設置「裕毛屋專區」，首波於原義、市鑫兩間門市導入，主打100%無添加訴求食品，共有超過50種品項，囊括麵包、包子、調理菜、粥品、湯品、高檔蔬果、進口調味料等。

包含裕毛屋著名的「冠軍麵包」由日本麵包師傅以天然酵母手工製作，冷凍真空包裝方便居家屯糧，還有「葡萄之王」美譽的巨峰葡萄、來自北海道的雪印牛乳等。而雙方後續也將持續深度合作，在「i預購」線上平台開設品牌館，讓消費者隨時都能盡情採買來自日本的優質商品。

▲▼JASONS Market Place主打療癒系零食新品。（圖／JASONS提供）

▲JASONS Market Place主打療癒系零食新品。（圖／JASONS提供）

另外，JASONS Market Place近來也推出多款療癒系零食新品，包含日本東鳩焦糖乖乖推出紅、藍鯉魚旗限定版超萌包裝、韓國LOTTE團購熱門的蛋塔蛋糕、健身者福音的SIMPLY 7 脆片推出全新系列包裝、西班牙PDS超可愛馬鈴薯角色扮演洋芋片、還有台南不夠早排隊買不到的連得堂煎餅、台東地瓜糖等，滿足消費者在微解封還不敢趴趴走的口慾！

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