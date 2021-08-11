快訊／高雄3歲女童「噴槍灌肺」慘死！二審大逆轉　生父遭重判10年

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

高雄市一名鄺姓男子在2019年1月帶女兒前往加油站洗車，但沒想到女兒卻遭噴槍的高壓氣體灌進肺部，釀成臟器破裂死亡。鄺男一審被依過失致死罪輕判1年10月，而女童母親提出上訴並控訴，鄺男就是殺害女兒的兇手。對此，高雄高分院審理後，認定鄺男觸犯傷害兒童致死，因此改判他10年徒刑，仍可上訴。

▲女童遭噴槍奪命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起事件發生在2019年1月20日15時許，事發當時鄺男開車載女兒前往高雄自由路的加油站洗車，而鄺男供稱當時自己正在整理車子，女童則單獨在車內，第一時間有發現女童在玩噴槍，但當時因為在整理車輛，所以沒有特別注意，直到之後發現女童臉色不對勁，才會趕緊開車將女童送往醫院。

不過，檢方在偵辦女童死因時，找來鄺男進行測謊，他並未通過，但檢方認為，無法就此認定鄺男有使用噴槍對女兒灌氣，因此依過失致死罪將他提起公訴。而法院經過長時間審理，一審判決結果出爐，法官依法判鄺男1年10個月徒刑。不過，鄺男的前妻不服判決結果，痛訴「太不公平，將會為女兒上訴到底，讓女兒能夠走得明白。」全案上訴到高雄高分院後，高分院法官撤銷原判決，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，改判其10年徒刑。