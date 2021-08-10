南方澳大橋將設光雕系統　重建進度超前、最快明年10月竣工

▲新橋梁夜間將搭配光雕系統，盼能成為當地的新地標。（圖／公路總局提供）



記者許維寧／台北報導

南方澳大橋於2019年10月突然坍塌，造成6人死亡13人受傷。交通部公路總局今（8/10）表示，南方澳跨港大橋重建工程於去年7月16日開工，目前工程進度已經超過五成，新橋梁採用南方澳漁獲鯖魚為設計意象，並於夜間搭配光雕系統，並具備向北延伸銜接國道五號的功能，預計明年10月即可完工。

南方澳跨港大橋重建工程於去年7月16日開工，交通部公路總局公務組組長葉双福表示，新橋梁總經費預計為台幣9.79億元，於南方澳大橋原址辦理重建，工程總長796.53公尺，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺。截至目前為止，工程進度已達52.51％，比預定進度超前1.04％，最快預計明年10月可完工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南方澳大橋新橋梁日間模擬圖。（圖／公路總局提供）

葉双福指出，新橋梁設計採用南方澳漁獲鯖魚為設計意象，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，配合周邊道路可形成環狀道路系統，往北至蘇澳或續往北銜接國道5號，盼能提升當地交通和觀光。重建工程由交通部航港局及台灣港務公司基隆港務分公司委託公路總局代辦，竣工後將移轉給港務公司，由港務公司執行後續橋樑修繕和維護。

此外，為了降低施工階段對鄰近三拍漁市場進出動線營運影響，葉双福談到，西岸工區引橋採用預鑄U型梁吊裝工法施工，以工區附近蘇澳港第13號碼頭作為生產製造及堆置預鑄U型梁場地，免除對當地交通的影響，也提早縮減工作面並先將工區交付漁會營運使用，減少施工影響時間。

葉双幅說，西側引道共計5跨，跨徑40公尺，每跨長度40公尺，共25支預鑄U型梁。第1單元預鑄U型梁10支已於今年5月20日吊裝完成，第2單元預鑄U型梁施工中，P2至P5預鑄U型梁3跨共計15支，目前混凝土已澆置完成，接續穿鋼索施拉預力及端錨封頭施工，預定於110年8月25日開始吊裝，並於8月底前吊裝完成。

▲南方澳大橋於坍塌後原地重建，新橋梁最快明年十月可落成。（圖／公路總局提供）