她胸部皮膚潰爛拖一年淪乳癌3期　醫師除癌重建乳房一次到位

▲婦女皮膚潰爛竟因罹三期乳癌，醫師協助乳房重建恢復外觀。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

年約60歲的吳姓婦女右側乳房傷口持續一年未癒，但直到近期因皮膚明顯紅腫潰爛才就醫治療，被診斷為乳癌第三期；部立南投醫院醫師先經化療讓腫瘤縮小後，進行乳房切除及自體組織重建手術，治療乳癌同時進行乳房重建，讓吳婦恢復美觀與信心，目前持續接受化、放療。

部投整形外科醫師呂明川指出，女性乳癌是目前發生率第1位的癌症，乳房又是女性相當重要的第二性徵，罹癌除要承受生病的打擊，還有失去乳房的失落感；其實乳癌患者不論年齡，皆可選擇乳房重建，既能保有身體的完整性、降低身心衝擊，也不會影響癌症治療。

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▲部投醫師呂明川協助乳癌患者乳房重建恢復外觀。（圖／部立南投醫院提供）

呂明川說，乳房外科醫師在切除乳癌的同時，整形外科立即會將乳房予以重建，採一次性手術使疤痕縮小；而在評估及討論後，醫師會依患者個別狀況來選擇最適合的重建方法，如以自體組織重建術，採取患者背、腹或臀部等身上其他部位的組織來重建乳房，外觀自然，或植入物重建手術等，呂明川則為吳婦採用自體皮瓣乳房重建手術，將自體皮瓣組織轉移至胸部。

呂明川表示，現今乳癌治療效果佳，早期患者治癒率尤高，醫療團隊也會依患者細胞受體、腫瘤大小、有沒有轉移等身體狀況，來擬定適合的治療計畫；他提醒民眾定期接受乳房攝影篩檢，平時也應觀察身體狀況，當發現乳房腫塊、凹陷、異樣分泌物、皮膚紅腫或潰爛、腋下淋巴腫大等症狀，應儘速就醫接受檢查，早期發現早期治療。



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