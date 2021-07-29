用路人注意！車流直逼連假規模　國五8／1起恢復北上高乘載管制

▲高公局表示，國道五號將於八月起恢復北上高乘載管制。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

隨疫情趨緩，日前國內警戒降為二級，交通部高速公路局今（7/29）表示，由於近期國到五號車流量逐漸回升，加上暑假期間宜花東屬國旅熱門地區，國五將從下週日、8月1日起恢復北上高乘載管制，並依照車流量啟動匝道儀控疏導交通。

高公局表示，日前國內三級警戒調降為二級，預估國五週六、週日通過雪隧雙向交通量將持續成長，接近109年同期暑假之7至7.5萬輛次，已接近連續假期規模，尖峰時段恐長達12小時。

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為避免國五長時段壅塞，高公局說明，將視車流情形啟動精進式匝道儀控、主線儀控及大客車行駛路肩措施，並自8月1日起恢復每週日15至20時實施國五蘇澳至頭城路段，北向入口匝道高乘載管制。也建議民眾，可多利用離峰時段行使或改走替代道路台9線。

隨警戒降級，高公局也說明，國道服務區除了石碇和蘇澳服務區須依照當地政府開放時間外，其他服務區於7月27日即開放餐飲內用，服務區內持續控管旅客容留人數，以面積每3.5平方公尺1人計算，並安排餐桌間距保持1.5公尺以上，同桌顧客則採梅花座及設置隔板，並維持餐廳清消措施。

但高公局也提醒民眾，防疫期間服務區駕駛人休息室、穆斯林祈禱室、吸菸區及淋浴設施，仍暫停開放。