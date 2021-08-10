下車休息「拔番刀按摩」　路人嚇壞報警！他沒戴口罩挨罰

▲黃男表演完後準備返回高雄家，因疲勞下車買提神飲料後，竟從腰間拔出番刀按摩身體，嚇壞了路邊等紅燈的騎士。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1對從高雄北上演出的原住民情侶，表演結束後開車準備返回高雄；行經頭份時因疲累不堪，隨即到1處商店買提神飲料，未料這名男子在路邊休息時，竟拔出表演用的番刀來按摩，等紅燈的路人全都嚇壞趕緊報警；警方到場了解後，發現是烏龍一場，但男子戶外未戴口罩，還是吃上罰單。

頭份警方表示，9日傍晚6時30分接獲報案，稱在頭份市中正路正興路口有民眾在路口揮刀事件，警方隨即派遣2輛警車人力前往處理；抵達時在路旁發現1部自小客車，車上坐有駕駛黃姓男子（33歲）及孫姓女友（29歲），隨即上前攔查並請男子下車，男子下車後員警發現該男子腰際間有攜帶一把番刀，但男子否認有在路旁揮舞刀械。

▲黃男在路邊因脖子痠痛，從腰間拔出番刀按摩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃男向警方表示，一早與女友驅車到台北市參加表演活動，結束後欲返回高雄，因開車非常疲倦，途中便下頭份交流道，停在路口至對面超商買提神飲料飲用，自己所配戴之刀械也是表演活動所用原住民之番刀。因脖子痠痛才會拿起番刀就往頸部拍打按摩，才會因此嚇到民眾。

警方指出，一般民眾無故攜帶刀械在路上，是違法的行為；但黃男身上所攜帶的番刀為表演用，已有報備及列管，所以是沒有太大問題。雖說警方沒有對黃男亮刀行為開罰，但他在戶外未戴口罩抽菸行為，還是將依《傳染病防治法》函送苗栗縣政府裁罰；隨意坐在馬路部分，也會依《道路交通管理條例》告發。

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