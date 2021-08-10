七夕保險套銷量飆2倍！超商推64折限時折扣　情人節優惠一次看

▲超商、超市，紛紛推出情人節優惠。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻七夕情人節商機，各大超商、賣場紛紛推出限時優惠，其中萊爾富提到，保險套銷量可達平時2倍，此次也推出限時64折起優惠；而7-11也有多款零食、巧克力、咖啡優惠；全聯也祭出美食、美酒最低第2件5折起。

●萊爾富

萊爾富在8/11至9/7，線上線下齊推情人節限定優惠，多款巧克力如金莎任選2件79折，糖果、口香糖部分，更是下殺5折起，包含黑嘉麗指定系列、卡娜赫拉檸檬軟Q糖、滋露QQ球指定系列、利口樂條裝喉糖等皆推出買1送1優惠價。還有獨家「兔兔酒&麥吉手搖飲」聯名的系列雞尾酒款。

▲萊爾富七夕情人節優惠。（圖／萊爾富提供）

業者也透露，保險套買氣從情人節前一周就開始湧現，情人節前後進入高峰期，銷量可較平日成長2倍多，因此活動期間至門市購買杜蕾斯指定款，可享任選第2件6折；而8/11-15在Hi-Life VIP APP整買零取，杜蕾斯輕薄幻隱潤滑裝衛生套3片裝，可享6組特價999元優惠，相當於64折。

8/11-8/15 線上Hi-Life VIP APP內的整買零取，也推出「七夕情人節冰品限定」活動，包含曠世奇派任選4件134元、哈根達斯迷你杯100mL任選5件520元等優惠。

●7-ELEVEN

▲7-ELEVEN推出七夕情人節優惠。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN在七夕情人節期間，推出獨家零食、限定巧克力優惠，其中8/13-8/15在門市推出連續3天CITY PRIMA精品美式咖啡「買1送1」，而在OPEN POINT APP 行動隨時取推出CITY系列指定飲品「2杯99元」。8/11-8/24期間，更有哈根達斯全系列迷你杯及雪糕「買2送1、買9送9」優惠。

門市也引進多款獨家情人節商品，其中有瑞士三角巧克力與台北霞海城隍廟攜手合作的「瑞士三角幸福筷架組」、造型可愛的「Papabubble手作糖-情人節水果糖」、口感鬆軟甜蜜的「復古棉花糖」、清爽不膩口「樂天KOUME小梅糖-鹽味限定版」以及日本熱銷款「樂天草莓可可棒」等。

●全聯福利中心

▲全聯PXGo!小時達以及全台門市，推出七夕情人節優惠。（圖／全聯提供）

全聯「PXGo!小時達」為了搶攻情人節，精選多款商品限時特價，包括巧克力、零食，還有杜蕾斯螺紋裝衛生套優惠88折起。同時主打和另一半一起在家動手做料理，也有多種蔬果、魚肉海鮮特價，如冷燻鮭魚切片原價128元，特價99元。即日起至8/26使用PXGo!小時達購物，還可搭配現有優惠，享消費滿888元送888點。

而在全台千家門市也同步推出情人節優惠，像是金莎盒裝巧克力24/顆，單盒特價269元，全台限量5000盒，一次買2盒特價529元。另也有指定酒品「第2件5折」，包括智利羊駝白蘇維濃葡萄酒，單瓶359元，第2件半價平均一瓶269元；HACIENDA哈羅家族89紅葡萄酒，單瓶特價492元，第2件半價平均一瓶369元。同時也推出杜蕾斯衛生套2盒優惠508元起。

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