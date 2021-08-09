快訊／國家公園開放露營　除家人以外「1人1帳」

▲國家公園開放露營。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者徐政璿／台北報導

全國疫情警戒維持二級至8月23日，內政部表示，8月10日起將開放國家公園生態保護區，並會加強人流管制及相關防疫措施，營地部分，除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則。

內政部表示，自8月10日起，國家公園除山屋持續關閉外，將開放生態保護區，對於指定營地搭營的多日路線或單日往返路線，由各管處進行人流總量管制。

營地部分，除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則，用餐時應採分時分流，以減少聚集感染風險，並請遊客落實全程佩戴口罩、維持社交距離，並加強個人衛生與清潔消毒，若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園；停車場仍維持原數量的50%，相關管制視各國家公園環境特性，因地制宜滾動調整。

此外，內政部也提到，中元節寺廟舉行普渡儀式時，盡量以無民眾參與的線上方式辦理，祭品可由廟方代購，儀式完畢後代為轉贈社會福利機構或弱勢民眾，既能發揮愛心也兼顧防疫，一舉兩得。

寺廟若有開放民眾參加普渡，盡量採取預約登記並派代表祭拜的方式，在維持社交距離下，以室內每人2.25平方公尺計算容留人數，最多50人，室外以每人1平方公尺計算容留人數，最多100人為原則，並依據「二級疫情警戒期間中元普渡防疫措施」採實聯制、量體溫、作好環境清消等防疫工作；公司行號或社區住戶自辦中元普渡或類似活動，也請參考該措施辦理。

內政部指出，為避免聚集感染風險，目前殯葬場所、宗教寺廟、團體集會及國家公園室內場所等均維持現行措施，室內最多50人、室外最多100人，並要求落實人流管制及防疫規定；另繞境、進香、遊行等移動式活動及普渡後福宴、平安宴等具聯誼性質餐會還是禁止辦理。

最後，內政部強調，疫情警戒期間，防疫千萬不能鬆懈，務必遵守指揮中心防疫指引，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，齊心防疫。