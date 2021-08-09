黃暐瀚「東奧3字」遭陸網出征　一句「活該你母親被撞」不忍了！

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚8日在臉書PO文感嘆，因為在評論2020東京奧運時，說央視介紹台灣選手進場為「中國台北隊」，於是說了一句，「難道中國隊進場的時候，台灣的轉播員要講他是『支X隊』嗎？」結果竟遭大陸網友出征，甚至有人留言痛罵「活該你母親被撞死」等等，用詞充滿惡意，讓他不得不發文回應，以後再針對該議題辱罵亂扯，一律封鎖、刪除。

▲黃暐瀚認為，他的個人立場只要看過直播節目的原音原影，就能明白。（圖／翻攝自黃暐瀚YouTube）

黃暐瀚在父親節當日於臉書PO出一篇6點聲明文，並表示是針對「大陸網友」寫的，他提到，2020東奧大陸央視轉播運動員進場時，稱台灣隊為「中國台北隊」，於是便在評論中說出，「央視介紹台灣選手進場的時候，為什麼要講『中國台北』隊？你就講『中華台北』，大家互相嘛，難道中國隊進場的時候，台灣的轉播員，要講他是『支X』隊嗎？我們也沒有人這樣做，對不對？」

沒想到這段評論被轉傳到大陸網站，最後一句「我們也沒有人這樣做，對不對」也被刻意裁掉，導致許多大陸網友認為黃暐瀚主張稱中國隊為「支X隊」，氣得跑到他的臉書等社交媒體頁面留言痛罵，「活該你母親被撞死，你家人、老婆、小孩都等著報應吧，只（支）那人黃狗」、「黃先生，你說中國是支那，你侮辱了你剛剛過世的母親，你侮辱了所有華人，你是個畜生，你的一家人都是畜生，你的母親在天上也不會喜歡你的」等等。

▼▲黃暐瀚公布網友的惡意留言。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書，下同）

黃暐瀚強調，當評論員這麼多年，被罵是日常，早就見怪不怪，意見不同很正常，但這幾天來鬧事的網友大多提到他母親的意外事故，而且「用詞低賤、惡意下流」，這才決定PO出這篇文章一次回應「支X隊」事件，雖然清楚仇恨會使人盲目、衝動，也清楚使用簡體字的不一定全是大陸網友，但每人每天一樣都只有24小時，他沒有多餘時間與這樣的事情糾纏，「在本篇PO文下方，大家可以暢所欲言，發表高見。但往後還要繼續到我的臉書或YT，針對這個議題辱罵亂扯的網友，我會立刻『封鎖、刪除』，慢走不送。」

▼黃暐瀚臉書聲明全文。