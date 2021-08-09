父親節忙翻！熊貓外送員「拍照公審」同行　網嘆：都是賺辛苦錢

▲外送員在父親節仍冒雨外送，非常辛苦。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到疫情影響，許多人用餐習慣改為使用外送服務，因此碰到父親節等節日就會讓外送員忙翻。一名熊貓外送員8日在臉書PO出照片，公審UberEats的外送員將顧客食物放在地上，卻馬上被UberEats、熊貓的外送員砲轟。

一名熊貓外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出2張UberEats外送員在路邊，疑似為了整理保溫箱而將客人的食物放在地上的照片。原PO認為，UberEats的外送員將食物放在地上，是不尊重客人的行為，「說個笑話，581（UberEats）素質比熊貓好，我笑了」。

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▲原PO被罵翻後火速刪文。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



許多網友紛紛留言，「放一下還好吧！喬一下位置有必要這樣攻擊嗎？還是你想拿到的時候，是湯整個灑出來呢」、「看起來只是喬位置放箱子裡，也不用這樣公審吧」、「我個人是不介意暫時放地上，反正不是吃外包裝」。

也有外送員表示，「常常遇到兩單就讓我包包全滿了，拿一些出來喬位置一下這樣也不行啊？」「我不相信熊貓沒人這樣拿出來橋位置，這根本不用戰哪一派」、「我喬位置都是先掛在機車把手，就是怕這種人」、「到底多討厭uber，又不是互搶生意，大家都是當跑腿的賺辛苦錢」。

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