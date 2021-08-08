舊台3線嘉135線坍方怪手進駐　預定8日下午搶通

▲中埔鄉嘉135線邊坡坍方道路中斷 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣連日大雨不斷，0806豪雨更達到超大豪雨警戒區域，為防範災害造成損害，嘉義縣政府7日上午10點水災及土石流災害應變提升至二級；縣長翁章梁8日上午在立委陳明文、中埔鄉長李碧菁陪同下視察中埔鄉嘉135線因邊坡坍方造成道路中斷搶通情形。

中埔鄉轄內嘉135線，起自台18線頂六國小，經金蘭、裕民、中埔、石硦等村連結至台3線石仔湖，為早期為舊台3線路段，現為石硦村藤寮對外聯絡道路暨台3線替代道路，0806豪雨造成嘉135線沿線(9K-13.5K)多處崩塌、道路中斷，中埔鄉公所自7日起即派工沿線搶通，預定於8日下午可完成。

▲中埔鄉嘉135線邊坡坍方道路中斷，縣長翁章梁，立委陳明文及鄉長李碧菁等人現場查看。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁呼籲，山區大雨不斷，已造成山區道路柔腸寸斷，民眾如非必要，應避免到山區活動，以免發生危險；同時也責成建設處積極追蹤後續搶通情形，以最快速度讓道路恢復通行，讓民眾在雨停後能重整家園，盡快恢復正常生活。

建設處表示，截至8月7日下午6點止，統計縣內公路災情總計41處，包含省道台18線上阿里山路段，因山區持續豪雨，零星落石不斷，為維用路人安全，公路局實施預警性封閉。

此外，縣、鄉道及村里道路等在積極搶修下，已搶通19處；路樹倒塌14處，已搶修12處，未搶通路段也視天氣狀況積極搶修中，另因路樹倒塌或邊坡崩塌造成輸電線路斷裂，一度造成高達山區10647戶停電，台電公司接獲通報也隨即派員搶修，截至8月7日夜間已幾乎全數搶修完畢恢復供電。

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