　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗台3線山區豪大雨邊坡坍方　駕駛夜駕急煞撞「路樹」嚇壞

▲1輛紅色小客車，行駛在台3線132K處時，因視線不清，險撞上前方倒塌的路樹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1輛紅色小客車，行駛在台3線132K處時，因視線不清，險撞上前方倒塌的路樹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

通往苗栗縣泰安鄉主要幹道苗62線，3日晚間一場大雨，7噸重的落石掉落在道路中央，造成雙向交通暫時封閉；日前大湖鄉台3線132公里處，又發生一起路樹倒塌的意外，還造成1輛小客車受損，所幸只受驚嚇沒有受傷。

大湖警方表示，近日苗栗山區連日午後有突發性豪大雨，警方常接獲報案，轄區內多數地段有土石坍塌的問題，阻斷道路通行。警方指出，近日晚間10時許，1輛小客車從大湖往卓蘭方向行駛，看見前方1輛廂型車準備迴轉時，沒想到下一秒竟看見前方道路都被倒塌路樹和落石佔滿，發現時已經來不及，直接撞上倒塌路樹。

▲小客車因煞車不及，撞上前方倒塌路樹，也造成保險桿受損。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲小客車因煞車不及，撞上前方倒塌路樹，也造成保險桿受損。（圖／記者黃孟珍翻攝）

駕駛倒車後，驚見不只是整棵路樹橫躺在大馬路上，還夾帶土石滑落佔據了整個車道，以為是發生土石流，當場嚇出一身冷汗；這場意外事故也造成小客車前保險桿破損，所幸駕駛僅受到驚嚇沒有受傷。

大湖分局第四組組長陳慶釧表示，警方第一時間派員前往現場架設爆閃燈及封鎖線來提示用路人，近期警方也經常針對易發生坍塌路段，除了透過警廣通知用路人外，也在臉書社群媒體來提醒用路人，警方也呼籲民眾近期行經山區路段都要特別減速慢行，並可留意警察廣播電臺或本分局臉書粉絲專頁來了解目前路段狀況，以確保行車安全。

中空纖維超好睡，可機洗更方便。

►苗栗微解封看這裡！三大親子公園仍不開放　這些地方有條件開放

ET快訊
疑因股份鬧翻！基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭
快訊／11名武裝份子　闖入台灣駐海地大使館！
快訊／微解封中央、地方不同調　蘇貞昌回應了
一般要耗1年！江宏傑只花2月「光速離婚」　律師揭2談判內幕
蔡英文特助酸殘劑是「詠春疫苗」　她怒批：台灣最醜陋的人
快訊／基隆母「頭部重創」慘死！　兒子遭逮捕雙腿癱軟
懷疑有內應！海地總統中12槍「左眼被打爆」　28嫌有2美籍
鄭文燦改口了！　夜市開放內用
染疫死亡者「每人10萬喪葬慰問金」　7／15起發放

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他搭朋友車意外遭警盤查　通緝犯身份曝：疫情嚴峻不敢去法院報到

美容店金髮闆娘扛不住疫情關店　北上萬華站壁「千元賣肉」

疑因股份鬧翻…基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭！她陳屍客廳

苗栗台3線山區豪大雨邊坡坍方　駕駛夜駕急煞撞「路樹」嚇壞

微解封瘋狂訂房！武陵+福壽山農場「7月爆滿」　七夕情人節秒殺

惡父母差別待遇虐待次女　骨折不送醫害終身長短腳

快訊／基隆母「頭部重創」慘死！二兒子涉嫌重大…遭逮捕時雙腿癱軟

快訊／混凝土車卡陸橋下車頭變形　司機頭部被夾昏迷緊急送醫

抓到了！詐團鎖定醫界：你濫領藥品　護理師被騙68萬警狂調監視器

案發現場／邱小妹被虐斷骨穿膝！遺體見阿嬤落淚...嫌犯再犯低判無期

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

他搭朋友車意外遭警盤查　通緝犯身份曝：疫情嚴峻不敢去法院報到

美容店金髮闆娘扛不住疫情關店　北上萬華站壁「千元賣肉」

疑因股份鬧翻…基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭！她陳屍客廳

苗栗台3線山區豪大雨邊坡坍方　駕駛夜駕急煞撞「路樹」嚇壞

微解封瘋狂訂房！武陵+福壽山農場「7月爆滿」　七夕情人節秒殺

惡父母差別待遇虐待次女　骨折不送醫害終身長短腳

快訊／基隆母「頭部重創」慘死！二兒子涉嫌重大…遭逮捕時雙腿癱軟

快訊／混凝土車卡陸橋下車頭變形　司機頭部被夾昏迷緊急送醫

抓到了！詐團鎖定醫界：你濫領藥品　護理師被騙68萬警狂調監視器

案發現場／邱小妹被虐斷骨穿膝！遺體見阿嬤落淚...嫌犯再犯低判無期

洪雪珍／疫情洗劫上班族！數位轉型人才成時代所需！

9人國旅團沒人跟！業者估「團費漲3成」　訂房訂餐都沒優惠

瑞典載跳傘客飛機起飛後墜毀起火　機上9人全數喪命

他搭朋友車意外遭警盤查　通緝犯身份曝：疫情嚴峻不敢去法院報到

美容店金髮闆娘扛不住疫情關店　北上萬華站壁「千元賣肉」

江宏傑離婚福原愛後首露面！　宣告要當「負責爸爸」合照洩近況

疑因股份鬧翻…基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭！她陳屍客廳

謝金河／全球貨櫃航運大戰開始！只有台灣投資人「玩當沖」

獨／台中2家必比登排隊名店不開放內用　百貨美食街微解封

713開放健身房！醫驚呆「比搭飛機危險」　5點警告：會是大破口

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

社會熱門新聞

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

以為她睡著了？台北女陳屍網友租屋

新竹縣跟進微解封　12空間規範一次看清

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

酒店小姐上岸被騙！　小開男友榨乾570萬後封鎖

即／永春市場熱區旁男墜樓！躺中庭亡

即／基隆婦「頭部重創」慘死！二兒子涉嫌重大遭逮捕

新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　3萬交保

碩士男下藥性侵女友　她昏迷前求戴套遭嗆這句話

假護理師詐薪　真實背景嚇死人！

神車夜飆北宜「對撞35噸貨車」　駕駛受困30分鐘

高雄群聚團購取貨　遭檢舉：警不理

更多熱門

相關新聞

快訊／豪雨特報「彰化一級淹水警戒！」　雲林古坑列二級警戒

快訊／豪雨特報「彰化一級淹水警戒！」　雲林古坑列二級警戒

豪雨特報全台雨區再擴大，經濟部水利署今（7）日持續更新淹水警報，下午六時針對彰化縣二水鄉發佈一級淹水警報，雲林縣古坑鄉也因雨量達警戒值，已納入二級警報，官員提醒周邊居民小心防汛，下班通勤民眾也要小心雨勢，才能確保人身安全。

南韓慘遭梅雨侵襲！80歲婦遭土石掩埋亡

南韓慘遭梅雨侵襲！80歲婦遭土石掩埋亡

防範颱風豪雨樹木倒伏意外

防範颱風豪雨樹木倒伏意外

快訊／水利署發布淹水警報！　「高雄這2區」列一級警戒

快訊／水利署發布淹水警報！　「高雄這2區」列一級警戒

熱海土石流空拍影片曝　泥水傾洩景象悽慘

熱海土石流空拍影片曝　泥水傾洩景象悽慘

關鍵字：

豪雨台3線路樹倒

讀者迴響

熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

713微解封各縣市措施懶人包

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

柯文哲猛打中央！沈榮欽：目的已達成

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面