苗栗台3線山區豪大雨邊坡坍方　駕駛夜駕急煞撞「路樹」嚇壞

▲1輛紅色小客車，行駛在台3線132K處時，因視線不清，險撞上前方倒塌的路樹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

通往苗栗縣泰安鄉主要幹道苗62線，3日晚間一場大雨，7噸重的落石掉落在道路中央，造成雙向交通暫時封閉；日前大湖鄉台3線132公里處，又發生一起路樹倒塌的意外，還造成1輛小客車受損，所幸只受驚嚇沒有受傷。

大湖警方表示，近日苗栗山區連日午後有突發性豪大雨，警方常接獲報案，轄區內多數地段有土石坍塌的問題，阻斷道路通行。警方指出，近日晚間10時許，1輛小客車從大湖往卓蘭方向行駛，看見前方1輛廂型車準備迴轉時，沒想到下一秒竟看見前方道路都被倒塌路樹和落石佔滿，發現時已經來不及，直接撞上倒塌路樹。

▲小客車因煞車不及，撞上前方倒塌路樹，也造成保險桿受損。（圖／記者黃孟珍翻攝）

駕駛倒車後，驚見不只是整棵路樹橫躺在大馬路上，還夾帶土石滑落佔據了整個車道，以為是發生土石流，當場嚇出一身冷汗；這場意外事故也造成小客車前保險桿破損，所幸駕駛僅受到驚嚇沒有受傷。

大湖分局第四組組長陳慶釧表示，警方第一時間派員前往現場架設爆閃燈及封鎖線來提示用路人，近期警方也經常針對易發生坍塌路段，除了透過警廣通知用路人外，也在臉書社群媒體來提醒用路人，警方也呼籲民眾近期行經山區路段都要特別減速慢行，並可留意警察廣播電臺或本分局臉書粉絲專頁來了解目前路段狀況，以確保行車安全。

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