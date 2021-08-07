E奶直播主熱舞嗨翻！一開口網驚：是「男」神　他想變性險被殺

記者陳雕文／新北報導

《17直播》最近出現一名身材火辣的直播主，挺起雪白E奶跳著性感舞蹈，但一開口讓網友都嚇了一跳，女神竟是男生！直播主說，為了能成為真正的女生，她積極工作存錢做手術；15歲就離開雲林北漂打拼，但性向跟行為舉止飽受抨擊，直到現在22歲，在外吃飯仍會被言語霸凌，前陣子還差點遭人持刀攻擊。

▲王瀅菲進行直播前的彩排。（圖／記者陳雕文攝）

目前在三重租房的王瀅菲，因為父母不能接受出櫃，小小年紀就北上工作，至今已做過髮型師、彩妝師、新娘秘書、三性酒吧小姐，今年5月離開酒吧，希望好好養肝，過沒多久爆發新冠疫情，也讓她重新思考人生的下一步。

●渴望被看見

王瀅菲表示，小時候因為個性陰柔又胖胖的，常常被欺負，後來長高變瘦，性向成為最常被抨擊的點，她努力打工存錢整形、隆乳，對自己的外型信心大增，成為「第三性」（有女性特徵又保留男性生殖器）後開始渴望被人看見，因此創帳號在抖音拍短片，也慢慢開始有了粉絲。離開酒吧後，6月改從「直播主」重新出發。

▲王瀅菲起初是在抖音展現自我，成功擄獲粉絲的心。（圖／王瀅菲提供）

王瀅菲說，很謝謝粉絲的陪伴，從抖音轉到了17直播，但要成為紅的直播主，疲累程度真的出乎想像！

王瀅菲說，我多半從晚上8點開始直播，深夜開始會有不少夜貓子粉絲上線聊天或是看我表演，有時候會這樣一路直播到隔天中午！也是加入直播圈才發現會這麼累，但總是比過去，半夜喝酒到早上的生活來的舒適一些，而且現在剛好是疫情期間，可在家工作又能避免跟人群接觸。

▲過去圓滾滾的男孩，如今成為超美「第三性」。（圖／王瀅菲提供）

●差點被殺

王瀅菲分享，之前跟朋友在外吃飯，聊到了變性的話題，結果隔壁桌一名男子大聲嗆說，「阿就男的嘛！」所有人都往王瀅菲看過去，她發現對方存心找碴，一時氣憤把菜單扔在地上並離開，沒想到男子竟追出去並掏出折疊刀抵住她胸部，並持續嗆，「阿妳就男的嘛！怎麼樣！不爽啊！」最後王瀅菲不發一語快步離去。

▲面對民眾的言語霸凌甚至持刀威脅，王瀅菲仍勇敢做自己。（圖／記者陳雕文攝）

《ETtoday新聞雲》記者問她，「當時非常驚恐吧…」王瀅菲幽默回應，「當時我很緊張，因為隆乳花了30萬，深怕他刺破我的假體！到時候又要再手術，生活很累了不要跟錢過不去，哈哈哈」。

●下一步

王瀅菲表示，很謝謝進了直播圈後，能獲得粉絲、網友的青睞，也希望未來可以讓更多人看見，也期盼未來可以存夠錢，一圓她的夢，「成為徹頭徹尾的女生」。

▲王瀅菲身高168公分，並擁有E級美乳，結束酒吧的工作後轉戰直播圈。（圖／記者陳雕文攝）

王瀅菲說，過去身邊有好友成功變性後仍被罵「人妖」、每天被質疑性別，甚至還被要求「脫褲驗身」，最後受不了屈辱而輕生，看到悲劇的她一度害怕到放棄變性的想法。但她幾經思考，覺得「變成女生」還是她的終極目標！並說，「我會存好錢出國變性，這些年來經歷了那麼多抨擊與霸凌，只會讓我更勇敢做自己，喜歡我也好，討厭我也罷，我是為自己而活，不是外在的眼光」。

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