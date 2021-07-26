明警戒降級！高鐵每車乘載率不得逾7成　退票免手續費將取消

▲高鐵防疫期間內車廂仍禁止飲食，並停售便當和飲料等商品。（圖／記者呂佳賢攝）



記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，將於明日（7/27）調降疫情警戒標準至二級，台灣高鐵今天（7/26）表示，配合交通部指引，個車次載客率將維持於七成以下，並繼續實施全車對號座，車站大廳、候車區、列車上全面禁止飲食。

明日國內將疫情警戒標準將降為二級，各行各業防疫標準陸續放寬。台灣高鐵表示，因應明日二級警戒，各車次列車乘載率維持在七成以下，並繼續實施全車對號座。高鐵將透過訂票系統，持續以「類梅花座」方式依照旅客訂位狀況安排座位，上車後若發現座位過度擁擠，可請列車長視現場狀況調整座位。

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高鐵也表示，警戒降為二級後，退票規定將恢復依旅客運送契約與各產品規定辦理，並同步停止三級警戒期間退票免收手續費的彈性措施。列車上與車站內仍禁止飲食，列車上仍不販售便當和飲料、食品等。另根據指揮中心「餐飲業防疫管理措施」，警界降級期間，車站內餐廳可提供內用餐飲服務，若車站所在地方政府另有防疫規定，則比照縣市政府規定辦理，請旅客留意。

高鐵呼籲民眾，除了進出車站和乘車時須完成實聯制登記、全程配戴口罩外，列車組員於巡視車廂時也會特別注意旅客佩戴口罩的情形，若未依規定佩戴口罩將主動勸導，不配合或持續違反規定者將通知鐵路警察協助。

因應國內疫情緩解，台灣高鐵會端視旅客需求和疫情狀況，持續滾動式修正、機動調整班表，定案後會儘速公告。另外高鐵同仁疫苗接種率已逾九成，民眾可安心搭乘。