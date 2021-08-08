不慎把芭比頭弄斷！他全力修復竟成「小頭怪娃」…女兒1秒哭更慘

▲有家長弄壞女兒芭比娃娃，修復後下場竟超悲劇。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，翻攝自boredpanda）

記者閔文昱／綜合報導

許多女孩最喜歡金髮碧眼的芭比娃娃，因此若家長不小心將孩子的芭比娃娃弄壞，恐怕就不是簡單安慰能擺平的了。一名家長在臉書分享，他不慎把女兒的芭比娃娃頭掰斷了，不料在努力修復後，精緻的芭比娃娃竟變成「詭異怪娃」，讓女兒哭的更慘了。文章一曝光，馬上笑翻不少網友。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享對話，只見一名家長求救，他不小心把女兒的芭比頭給掰斷了。對方則回覆，「那怎麼辦？那是妹妹最心愛的玩具欸，她一定會哭很慘；你就修修看啊！」而這名家長也附上他的「修復傑作」並稱，「有啊，我修了啊，但是她還是哭很慘...」

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▲家長的修復成品讓女兒哭超慘。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

只見原本精緻的芭比娃娃，頭部完全不見，而這名家長直接就在脖子處畫上五官，並將金色頭髮黏在後頸部位，使得整個娃娃的比例變得相當詭異，頭頂處更是完全沒有頭髮，讓原PO看了直呼，「修復是需要藝術的！」

文章曝光後，不少網友都被這名家長的天才做法給笑歪，紛紛留言，「20頭身美少女」、「變足球小將了」、「這拍恐怖片吧」、「崩壞了」、「笑死我了哈哈哈哈」、「夠廢」、「變成熱血高校的」。

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