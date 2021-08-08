　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不慎把芭比頭弄斷！他全力修復竟成「小頭怪娃」…女兒1秒哭更慘

▲▼有家長弄壞女兒芭比娃娃，修復後下場竟超悲劇。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，翻攝自boredpanda）

▲有家長弄壞女兒芭比娃娃，修復後下場竟超悲劇。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，翻攝自boredpanda）

記者閔文昱／綜合報導

許多女孩最喜歡金髮碧眼的芭比娃娃，因此若家長不小心將孩子的芭比娃娃弄壞，恐怕就不是簡單安慰能擺平的了。一名家長在臉書分享，他不慎把女兒的芭比娃娃頭掰斷了，不料在努力修復後，精緻的芭比娃娃竟變成「詭異怪娃」，讓女兒哭的更慘了。文章一曝光，馬上笑翻不少網友。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享對話，只見一名家長求救，他不小心把女兒的芭比頭給掰斷了。對方則回覆，「那怎麼辦？那是妹妹最心愛的玩具欸，她一定會哭很慘；你就修修看啊！」而這名家長也附上他的「修復傑作」並稱，「有啊，我修了啊，但是她還是哭很慘...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼有家長弄壞女兒芭比娃娃，修復後下場竟超悲劇。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，翻攝自boredpanda）

▲家長的修復成品讓女兒哭超慘。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

只見原本精緻的芭比娃娃，頭部完全不見，而這名家長直接就在脖子處畫上五官，並將金色頭髮黏在後頸部位，使得整個娃娃的比例變得相當詭異，頭頂處更是完全沒有頭髮，讓原PO看了直呼，「修復是需要藝術的！」

文章曝光後，不少網友都被這名家長的天才做法給笑歪，紛紛留言，「20頭身美少女」、「變足球小將了」、「這拍恐怖片吧」、「崩壞了」、「笑死我了哈哈哈哈」、「夠廢」、「變成熱血高校的」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨

威力彩頭獎上看13億！　命理師曝4星座中獎機率高「雨越大越有利」

鬼月16項祭拜禁忌！　命理師警告：拜錯小心衰整年

快訊／高鐵今晨宣布「全線恢復正常運行」　搶修16小時排除

快訊／高雄凌晨4點24分發生4.3有感地震　最大震度嘉義大埔4級

新鮮人「2詭異理由」遭資遣！領25K工作內容曝　網：恭喜脫離苦海

不慎把芭比頭弄斷！他全力修復竟成「小頭怪娃」…女兒1秒哭更慘

8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

韓正妹加油「貼身洋裝細腰豐臀」！網神出IG竟是擁有31萬粉網紅

林昀儒走秀畫面曝光！生澀靦腆模樣超圈粉　萌翻網友：可愛度破表

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨

威力彩頭獎上看13億！　命理師曝4星座中獎機率高「雨越大越有利」

鬼月16項祭拜禁忌！　命理師警告：拜錯小心衰整年

快訊／高鐵今晨宣布「全線恢復正常運行」　搶修16小時排除

快訊／高雄凌晨4點24分發生4.3有感地震　最大震度嘉義大埔4級

新鮮人「2詭異理由」遭資遣！領25K工作內容曝　網：恭喜脫離苦海

不慎把芭比頭弄斷！他全力修復竟成「小頭怪娃」…女兒1秒哭更慘

8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

韓正妹加油「貼身洋裝細腰豐臀」！網神出IG竟是擁有31萬粉網紅

林昀儒走秀畫面曝光！生澀靦腆模樣超圈粉　萌翻網友：可愛度破表

快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨

威力彩頭獎上看13億！　命理師曝4星座中獎機率高「雨越大越有利」

快訊／土城街頭凌晨爆喋血　1男「胸口中刀」送醫

鬼月16項祭拜禁忌！　命理師警告：拜錯小心衰整年

「中華台北不存在」　美專家：派高層領導人去台灣，助破北京封鎖

88節前夕把父親趕出家門！　無賴男揚言自焚還咬傷2員警

快訊／高鐵今晨宣布「全線恢復正常運行」　搶修16小時排除

快訊／高雄凌晨4點24分發生4.3有感地震　最大震度嘉義大埔4級

不爽小女友遭「多人輪灌酒」約談判　17歲少年派出所旁脖子中刀

新鮮人「2詭異理由」遭資遣！領25K工作內容曝　網：恭喜脫離苦海

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

生活熱門新聞

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

不斷更新／8日全台停班停課懶人包

恐怖巧合！原盧碧激似62年前八七水災

農曆七月「這生肖」事業財富雙贏

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

台中接種站驚見「低胸白紗女」！10秒影片讓網狂重播

韓國加油妹爆紅！網搜IG竟是31萬粉網紅

他修復芭比頭竟成怪娃！女兒1秒哭慘

鬼月夢到「女鬼索命」竟是大吉　10種夢境發大財

8／10游泳池有條件開放！專家曝2隱憂

林昀儒走秀影片　網：可愛度破表

更多熱門

相關新聞

ZARA芭比娃娃服裝慘遭強烈抨擊

ZARA芭比娃娃服裝慘遭強烈抨擊

ZARA近日與美國玩具廠美泰兒公司（Mattel）合作推出「Barbie芭比娃娃」系列，包括數款粉色主題的上衣、褲裝、泳裝，不料卻在網上引起強烈抨擊，形象中模特兒們過分纖細的體態的被稱為「不真實的身材」，許多網友認為此系列根本是在助長「越瘦越美」的侷限觀念，掀起眾多不滿：「像芭比娃娃般的身材並不等於完美」、「封建思想。」

6歲被當「芭比娃娃」養大...網驚：分不出真假

6歲被當「芭比娃娃」養大...網驚：分不出真假

女兒帶芭比去沙灘　下秒腳插貓砂

女兒帶芭比去沙灘　下秒腳插貓砂

外婆鑰匙圈掛「一顆頭」　網嚇壞

外婆鑰匙圈掛「一顆頭」　網嚇壞

芭比娃脫華服、戴望遠鏡　科學探險新形象

芭比娃脫華服、戴望遠鏡　科學探險新形象

關鍵字：

芭比娃娃小頭怪娃

讀者迴響

熱門新聞

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

賽前20分鐘抽馬　金牌摔成31名爆哭

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

不斷更新／8日全台停班停課懶人包

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面