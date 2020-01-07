給芭比娃娃穿雨靴、戴上望遠鏡　「科學探險新形象」讓原廠找上她

▲樹頂系列給了芭比娃娃不同的風貌。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國森林生態學家納德卡尼（Nalini Nadkarni）發想「讓芭比娃娃不再當公主」的概念，推出科學探險家等不同職業的服裝，希望玩著芭比娃娃的孩童可以藉此看見不同樣貌的自己，激起對科學領域的熱情。

綜合外媒報導，今年66歲的納德卡尼畢業於猶他大學（University of Utah）森林生態系，是研究哥斯大黎加雨林林冠生態的推動者，且被「國家地理」（National Geographic）封為「林冠女王」（the Queen of the Forest Canopy）。

芭比娃娃生產商美泰兒（Mattel Inc.）去年與「國家地理」（National Geographic）一同推出身穿靴子、掛著望遠鏡的「科學系列芭比」，繼1965年太空人系列芭比後，這是第2次用玩偶反應女性在科學領域的職場形象，納德卡尼則獲邀作為代言人，她說：「這肯定了女性在科學、數學和科技界的專業，能激起孩童欣賞科學的熱情，就算未來他們不一定會投入科學領域。」

▲納德卡尼加入一個由女性科學家組成的團隊，為美泰兒製作系列芭比。（圖／達志影像／美聯社）

納德卡尼在十幾年前就向美泰兒公司提議過「科學家娃娃」的點子，但當時不被理會。納德卡尼的女兒6歲時想要一個芭比娃娃作為禮物，納德卡尼便決定重塑芭比過去的形象，改造成一個身上掛望遠鏡、戴著安全帽的科學探險家。

納德卡尼後來在線上拍賣網和二手店家尋找製作材料，並得到裁縫師的幫忙，把現有的芭比娃娃打造成守護森林的形象大使，之後自行設立網站販賣「樹頂芭比」（Treetop Barbie）系列，在 2003年登上紐約時報。多年來，納德卡尼售出約400個「樹頂芭比」。

在研究與教學之外，納德卡尼不斷構想新方法讓人們對自然科學感興趣，包括到監獄進行科普知識的講座，以及把大自然的圖騰融合在流行服飾中。

芭比娃娃過去60年間的目標是「激發每個女孩的無限潛力」，納德卡尼表示，「科學家芭比不可能完美，但至少向目標靠近了一些」，孩童可能從自然攝影學家、天體物理學家、昆蟲家，或者一個爬樹的玩偶上看到自己。

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▼芭比娃娃的偶像地位賦予文化影響力。（影／翻攝自youtube）