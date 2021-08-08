全紅嬋「登日媒熱搜」網震撼！奪牌選手從小狂練　背後故事超勵志

▲全紅嬋。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

東京奧運會跳水女子10公尺跳台比賽中，中國代表團中最年輕的選手14歲全紅嬋，以近乎完美的表現，贏得東京奧運會跳水女子10公尺跳台金牌，並以三跳滿分的出色表現，引發了外媒的連連驚嘆，甚至登上了日本媒體的熱搜，其背後苦練的過程，也成為奪牌後的焦點。

綜合陸媒報導，全紅嬋5日奪金後出席記者會，面對記者提問跳水能拿滿分的秘訣是什麼，小女孩笑說「練的」。

湛江是中國跳水之都，練出許多奧運名將，當地許多家庭無不寄望兒女練跳水，未來能出人頭地，全紅嬋7歲在學校被教練選去體校練跳水，因為她身形好，而且立定跳最高，彈性很好，天分也被看見。全紅嬋弟弟和妹妹也在練跳水。

▲教練說全紅嬋每天要練跳水400多次。（圖／路透）



教練說，全紅嬋每天訓練，陸上加水上要跳400多次，「所有的成績，都是刻苦訓練得到的。」正因咬牙堅持苦練，全紅嬋11歲就進入廣東省跳水隊，13歲就入選國家隊，接連打敗眾多名將取得奧運參賽資格，日前更一舉奪金。

擁有奧運會轉播權的美國全國廣播公司（NBC）下屬電視台表示，全紅嬋雖然3月份剛滿14歲，但從站在10米台頂端，到入水無水花的那一刻，「看起來就像一位經驗豐富的老將」。

▲全紅嬋的精采表現，登上日媒熱搜。（圖／路透）



日本《共同社》表示，14歲的全紅嬋以466.20分的壓倒性分數獲得勝利。5次跳水中，有4次獲得90分以上的精彩表現，與亞軍拉開了40.80分的差距。相關新聞還迅速衝上了日本《共同社》官網運動新聞榜單的第一名。

全紅嬋的精彩表現，也獲得了外國網友在推特上轉發相關新聞讚賞表示，「這位金牌得主的跳水動作無疑是非凡的。這是當之無愧的勝利」、「多麼令人震撼的決賽！全紅嬋的未來有著無限可能。」

▲林昀儒、楊勇緯、羅嘉翎。（圖／路透）



四年一次的奧運是運動選手們心中最高殿堂，包括台灣，這次也創造許多破紀錄的奪牌選手，許多人從小努力練習，發揮天分，犧牲玩樂時間，最後終於站上奧運頒獎台，為自己也為台灣爭光。

台灣柔道選手楊勇緯從小因為媽媽有柔道背景，小學三年級接觸柔道，從此苦心投入訓練。19歲的跆拳道選手羅嘉翎學生時期從沒去過畢旅，因為生活大多時間都在練習。

「小林同學」林昀儒從小展現優異的桌球天分，但他低調表示，也許有一點天賦，但更多的是不斷努力。

▲戴資穎、李智凱、洪源禧。（合成圖／路透、洪源禧IG）



「羽球天后」戴資穎也是從國小三年級接受羽球訓練至今，童年也是不斷練習，挺過受傷低潮，一路走到現在，讓全球看見台灣的羽球實力。

「鞍馬王子」李智凱6歲開始練體操，加入羅東公正國小體操隊後，每天不斷苦練近20年，為了45秒鐘的發光發熱。

體操選手洪源禧也曾在instagram回應，體操就是自己的童年。

▲潘政琮、郭婞淳、黃筱雯。（圖／路透）



「舉重女神」郭婞淳從小家境清苦，靠著天分以及努力，透過體育獎學金，幫助家裡，長大後更將獎金投入行善回饋社會，捐贈母校10萬元、捐贈救護車給有需要的醫院。

「高球好手」潘政琮小時候靠著別人不要的球桿和球苦練，爸爸開著一輛破舊9人座廂型車，載著2個兒子到處比賽，因為經費有限，3人沒錢住飯店就睡車上，由父親的嚴格訓練，讓潘政琮逐漸展露身手。

「拳擊好手」黃筱雯由阿公扶養長大，國中時在啟蒙教練建議加入拳擊，一度因低潮一蹶不振，甚至想放棄。黃筱雯曾說，「我改變不了原生家庭的環境，但我能改變我自己的命運。」

▲李洋、王齊麟摘金。（圖／路透）



「羽球好手」王齊麟也從小練羽球，李洋剛開始是手球隊員，後來改打羽球，與王齊麟國中同學。2019年開始，兩人開始搭配打球，終於在東奧奪金。

這些選手不但在奧運上獲得榮耀，也帶來正面的力量，每一場比賽，選手們背後的付出，面對低潮挫折的過程，態度讓許多人深受感動，受到激勵。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘