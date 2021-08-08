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「中華台北不存在」　美專家：派高層領導人去台灣，助破北京封鎖

▲▼中華隊進場。（圖／路透)

▲中華隊此次奧運表現亮眼，再引起國際關注「中華台北」的稱呼是否合宜。（圖／路透)

中央社記者施施台北7日電

2020東京奧運即將步入尾聲。本屆賽事台灣選手表現優異，讓外界開始關注，台灣為何會以「中華台北」名義參賽。也有人指出，中國在國際組織影響力日益增加，這才是問題的根源。

美國之音（VOA）7日報導，自1980年代初期至今，台灣一直只能以「中華台北」的名義參加奧運，這也是台灣在亞太經濟合作會議（APEC）、經濟合作發展組織（OECD）等國際組織使用的名稱。

美國智庫「國家利益中心」（Center for the National Interest）資深研究員惠頓（Christian Whiton）表示，在真實世界中，「中華台北這個地方並不存在」。

惠頓5日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute），討論中國近年試圖在國際社會中「刪除」台灣的狀況時表示，即便美國用盡各種方式，包括尋求盟友支持，都無法讓台灣成為世界衛生大會（WHA）的觀察員。

他認為現在應該尋求不同方式來協助台灣參與國際組織。台灣也應專注透過其他途徑，例如以尖端科技實力與供應鏈地位來加強與世界的連結，讓國際社會無法忽視台灣的存在，「因為要讓這些腐敗的組織做正確的事，真的太難了。」

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）也表示，近年來，尤其是在疫情期間，人們見到中國在許多全球治理機構的「惡意影響」（malign influence）。

「18個月以來，大流行期間發生的事件一次一次告訴我們，北京政府已滲透這些意在阻止另一個威權主義崛起的世界治理機構，然後對他們施加影響力」，易思安說。

易思安提到前世衛秘書長陳馮富珍及剛卸任的國際民航組織 （ICAO）秘書長柳芳，稱她們在任期中極力排斥台灣。甚至連現任世衛秘書長譚德塞上任後，還飛到北京簽署世衛與中國的戰略合作協議，支持北京推動「一帶一路」。

易思安同意，美國的確必須採取更積極的作為，協助台灣突破北京的封鎖和孤立。他舉例稱，如果台灣在世衛大會被孤立，那麼拜登總統的首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）或其他高層衛生官員就可以、也應該到台灣訪問。

「如果美國不挺身而出，並展示出真正的領導力，他們就不會改變。 而要在這個問題上發揮領導力，實際上就是要派高層領導人去台灣」，易思安說。

另一方面，美國參議院6日以無異議表決方式，通過1個支持台灣參與世衛的法案，法案要求國務卿擬定策略，協助台灣取得世衛與世衛大會的觀察員身份。

提出法案的參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）在聲明中表示，該法案「不僅證明美國對守護全球衛生毫不動搖的承諾，也展現在台灣面對北京日益咄咄逼人的行為之際，我們對護衛台灣世界地位的決心」。

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