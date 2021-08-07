警破獲天道盟「最大軍火庫」！24把槍、上千子彈全賴給淡水角頭

▲鄭男於警訊中推稱，械彈都是遭槍殺身故的淡水角頭「死囝仔忠」生前所寄放。

圖文／鏡週刊

天道盟北海會27歲鄭姓男子，經警方跟監追查數月，發現他平時除了從事毒品買賣及地下匯兌外，（5）日前往新北市淡水區進行攻堅，更在鄭男住處旁的貨櫃，緝獲多達24把的長短槍械，武器精良以及火力之強大，就連警方都搖頭表示「這是近年來看過最猛的火力」鄭男遭逮後則辯稱，全數武器都是遭槍殺的淡水角頭「死囝仔忠」陳文忠所遺留。

台北市刑大表示，日前赴天道盟份子鄭男住處搜索時，發現他住處旁邊的貨櫃屋相當可疑，搜查後，意外緝獲24把長短槍，其中槍枝種類包括菲律賓仿製美國連發轉輪霰彈槍「XPA-12」以及仿製俄羅斯突擊步槍的「AK-74」型號及殺傷力尤其為國內少見，其中9把短槍皆為制式手槍，另發現1200發各式子彈，猶如小型軍火庫。

▲北市刑警大隊偵一隊破獲天道盟份子的軍火庫，並查扣大量槍毒及現金。

警方另外查扣60包毒咖啡、40包K他命及大麻，加上許多各式毒品，跟他有擁的軍火一字排開相當宏大壯觀，而他平時交易毒品方式，則由小弟將毒品放置在機車置物箱，在確定時間、數量後，由大哥指定交易地點，安排小弟站在住處陽台盯哨，監控的所有交易過程，遇到想黑吃黑的就會開槍，不好輕易下手。經警方長期跟監發現，鄭男以經營地下匯兌以及毒品而來的所得，為求自保不斷地購買強大的軍火，共查扣不法所得現金215多萬元。

▲台北市警察局長楊源明（右）建立「靖城掃黑資料庫」掃除幫派勢力。

鄭男遭逮後，他辯稱這些軍火、槍械全部來自18年前槍殺立委呂孫綾的堂叔呂清芳，最終在2019被「行刑式」槍殺的淡水角頭「死囝仔忠」陳文忠遺物，跟他一點關係也沒有，脫罪意圖相當明顯。警方訊後仍依毒品、槍砲等罪，將鄭男以及3名同夥移送法辦，其中，另名賴姓同夥因詐欺案遭北檢通緝也一併解送歸案，並表示會持續追查北海會幕後的所有的不法人士。

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