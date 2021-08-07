2機車擦撞...他留電話就走了！騎士來不及起身慘遭聯結車輾斃

▲警方拉起封鎖線調查車禍發生原因。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市五股區一名木工7日早上7點多在大雨中趕著上班，經過中興路三段時，先與一輛機車擦撞倒地，後方聯結車剎車不及輾過，木工頭顱破裂當場慘死。案發當下，擦撞的另輛機車騎士把聯絡電話交給聯結車駕駛並說，「我先趕去上班」，似乎沒發現木工已經成為輪下亡魂。

據了解，27歲許姓木工當時騎車要去上班，沒想到跟48歲林姓男子的機車發生擦撞，許男當場倒地，還沒來得及起身，慘遭後方聯結車輾過，頭顱破裂慘死！但當時林男似乎沒有注意許男被遭輾，仍趕著去上班，把聯絡電話留給36歲蕭姓聯結車駕駛，隨即騎車離開。

警方獲報到場後，發現了倒臥血泊中的許男，立即拉上封鎖線並為遺體蓋上帷幕，詢問蕭男發生甚麼事，蕭男解釋，他目擊兩輛機車發生車禍，其中一人倒地，他閃避不及輾上去，而林男趕著去上班，所以留下聯絡方式就先行離開。

林男接到警方通知到案說明，坦承有發生擦撞，但不知道狀況這麼嚴重；事故當事人皆無酒駕，警方訊後將林、蕭兩人依過失致死罪移送法辦，詳細案發原因仍在釐清。

▼木工被撞倒又遭聯結車輾斃，肇事的騎士坦承發生擦撞，但沒想到那麼嚴重。（圖／記者陳雕文翻攝）