微信「侵犯未成年人權益」被起訴！騰訊止血擬「禁小學生玩網遊」

▲騰訊近期多次遭到點名。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市海淀區人民檢察院6日晚間發出公告，稱騰訊應用程式「微信」的「青少年模式」不符合「未成年人保護法」相關規定，侵犯了未成年人的合法權益，涉及公共利益。對此，騰訊回應，將認真自檢自查「微信」青少年模式的功能，並且虛心接受用戶建議以及誠懇應對訴訟。

根據《21世紀經濟報導》，騰訊表示，他們很重視青少年的健康成長，微信將積極承擔起保護和引導青少年的社會責任，「去年10月，響應主管部門的倡議，微信主動上線了青少年模式，並一直在持續完善其能力。」

▼騰訊旗下遊戲《王者榮耀》。（圖／CFP）



騰訊還說，模式開啟之後，家長能夠設置視頻號、公眾號、小程序等產品的開放範圍，且支持展示視頻號青少年專屬內容池，限制青少年用戶發起直播以及使用直播打賞，關閉小遊戲、Q幣充值、信用卡等功能，「我們也將藉此機會廣泛收集用戶反饋，不斷完善對青少年的各項保護措施，並持續對青少年進行正向引導，與家長共同保護青少年的健康上網生活。」

大陸官媒日前點名網路遊戲是影響未成年人成長的「精神鴉片」，還直接點名騰訊旗下熱門遊戲《王者榮耀》，導致騰訊股價當日急跌10%。

似是感受到官方給予的壓力，騰訊迅速發出公告，稱將加大未成年人保護力度，從《王者榮耀》開始試點，推出「雙減、雙打、三提倡」7條新措施。

「雙減」為「減時長」與「減充值」，騰訊提到，將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時；未滿12周歲未成年人（小學生）禁止在遊戲內消費。

「雙減」為「打擊身份冒用」及「打擊作弊」，騰訊表示，針對未成年人冒充成年人遊戲的情況，將原來的「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑帳戶全部重新認證；積極配合政策，打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號的行為。

「三倡議」為倡議全行業進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年人遊戲總時長；倡議深化對遊戲適齡評定和實施機制的研究；倡議全行業討論全面禁止未滿12周歲小學生進入遊戲的可行性。