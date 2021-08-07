▲疫情燒！海外就醫核退件數「創十年新低」 平均單件費用卻破新高。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染，疫情嚴峻加上邊境嚴管，也讓出國人數創新低，根據交通部觀光局統計，110年1-6月的出境人數為18萬0496人次，相較於去年同期216萬3676人次下降91.66％。驟降的出國人數，也讓健保海外就醫核退申請件數創下10年來新低，上半年僅接獲1.1萬件申請，但單件平均給付費用卻衝上10年新高，原因竟與國內輕症就醫減少有關。

依據《全民健保自墊醫藥費用核退辦法》，民眾海外因緊急傷病就醫或住院時，可檢附收據與診斷證明書依照門診、急診或住院按次或按日申請健保核退，費用上限以各級醫院診所平均醫療費用為基準，因過去浮濫申報頻傳，健保署107年起針對境外異常院所與保險對象加強審查，逐年樽節給付金額，今年上半年也創下十年來最「省」紀錄。

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根據健保署統計，110年上半年海外自墊醫療費用核退申請件數約1.1萬件，較去年同期2.4萬件下降56%，對比於疫情爆發前的108年3.4萬件申請更是低上許多。

▲疫情延燒，也讓出境人數創新低。（圖／記者李毓康攝）

在總核退費用方面，110年上半年總核付金額為5572萬元，109年則有7856萬元、108年9220萬元。不過，若以總金額除以總申請件數，可見平均單件申請案給付金額，從108年2711元逐步攀升，一路成長到109年的3273元、110年5065元，等同於在新冠疫情爆發後，平均每人可申請的核退金額不減反增。

針對此現象，健保署醫管組專委林右鈞表示，境外核退上限金額是以我國各級醫療院所平均醫療費用訂定，4至6月正值社區感染爆發，不少診所暫停營業，小感冒、看報告等輕症個案害怕染疫，不敢前往醫院求診，健保給付的都是較嚴重的個案，申報點值較高，也帶動給付上限成長。

▲110年上半年海外就醫申請核退門急住診核付總金額。（圖／健保署提供）

依據健保署資料顯示，109年1至3月門診、急診與住院給付費用分別為978元、2916元與5618元；4至6月則分別為935元、3003元與5490元。但到了110年上半年，1至3月的門急住診給付費用則各有提升，分別來到1037元、3176元與5738元；4至6月門診上限雖然略為下滑，來到1031元，但急診與住院卻創下同期新高，來到3230元與5908元。

林右鈞提到，今年上半年門、急、住診的核付金額，分別為756.8萬元、221萬元與4594.6萬元，核退就醫件數由高至低排序分別為腎衰竭、急性上呼吸道感染與牙齒相關疾病，與疫情前相比並無太大變化。