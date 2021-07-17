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玩家升級配備好時機！整組一起換更划算「2021 ROG Gaming Week－宅家防疫FUN電競」好禮抽不完

▲▼華碩,ASUS,ROG線上防疫電競賽,電競。（圖／ASUS提供）

▲ROG玩家共和國在暑假期間舉辦「2021 ROG Gaming Week－宅家防疫FUN電競」與「ROG x Intel線上防疫電競賽」活動，玩家們只要觀看賽事直播與參與活動，就有機會獲得華碩多項好禮。（圖／華碩提供，下同）

消費中心／綜合報導

居家防疫的日子越來越上手，緊接著迎來暑假，除了追劇之外，還有更有趣的方法一起度過宅在家裡的暑假日常。為了推廣PC DIY精神，鼓勵使用者自己動手組裝電腦，華碩於7/1～7/31舉辦「ASUS PCDIY! 鬥陣來組裝」系列活動，除了提供自組裝電腦的影音教學外，更有豐富的抽獎活動。針對電競玩家更在 7/5～7/18 期間推出「2021 ROG Gaming Week－宅家防疫FUN電競」活動，祭出完整配備升級方案，為喜愛「3A遊戲大作」、「FPS射擊遊戲」、「MOBA遊戲」等消費者給出選購指南，驚人的優惠下殺讓人忍不住想把全套配備一次換新。而玩家們只要觀看「ROG x Intel線上防疫電競賽」賽事直播，更有機會獲得華碩多項好禮，有玩又有拿！

日頭赤炎炎的夏季來臨，天天在家裡已經創意盡失，正在想著要怎麼打發宅在家裡的夏日時光，赫然發現暑假期間就是升級配備的絕佳時機！華碩看準電競玩家需求，針對各類遊戲提供配備升級指南，想要在遊戲戰場上名列前茅，那選對配備絕對是關鍵。

▲▼華碩,ASUS,ROG線上防疫電競賽,電競。（圖／ASUS提供）

▲3A大作類華碩最推Powered by ASUS（PBA）DIY套裝電玩機。

▲▼華碩,ASUS,ROG線上防疫電競賽,電競。（圖／ASUS提供）

▲ROG Theta 7.1電競耳機。

砸重本的「3A遊戲大作」如「Cyberpunk2077」、「刺客教條：維京紀元」，主打擁有巨型世界觀，開放世界、擬真人物、華麗特效與逼真的光影設計，超高品質的視覺、聽覺饗宴令玩家欲罷不能，要享受最完美的遊戲體驗，華碩首推的3A大作類Powered by ASUS（PBA）DIY套裝電玩機，適合愛好電競的骨灰級玩家，搭載RYZEN 5六核心處理器、TUF GAMING B550-PLUS 主機板、DUAL Radeon RX 6700 XT 12G高效能顯示卡，提供電競玩家逼真的遊戲視覺體驗。此外，搭配ROG Swift PG279QM HDR電競螢幕，IPS 178度廣視角加上2560x1440 2K解析，細膩的高畫質讓你分不出遊戲中的世界是虛是實，彷彿身歷其境，再戴上具AI降噪的ROG Theta 7.1電競耳機，震撼度再提升。

▲▼華碩,ASUS,ROG線上防疫電競賽,電競。（圖／華碩提供）

▲FPS遊戲類推薦Powered by ASUS（PBA）套裝電玩機。

▲▼華碩,ASUS,ROG線上防疫電競賽,電競。（圖／ASUS提供）

▲旗艦級ROG Gladius III Wireless無線滑鼠。

▲▼華碩,ASUS,ROG線上防疫電競賽,電競。（圖／ASUS提供）

▲RT-AX86U AX5400 WiFi 6電競無線路由器。

需要快速反應、精準制敵的「FPS射擊遊戲」，如「APEX英雄」、「PUBG」、「特戰英豪」等遊戲，玩家以主角第一人稱視角體驗遊戲中的各種刺激劇情，節奏緊湊、畫面繽紛，玩家所展現的高度主動性、靈敏度與反應力將成遊戲致勝關鍵。華碩推薦的FPS遊戲類Powered by ASUS（PBA）DIY套裝電玩機，搭載 RYZEN 7八核心處理器、TUF GAMING X570-PLUS主機板、TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti顯示卡，提供強大遊戲效能，與更低延遲、最佳反應速度。講求操作手感的玩家還可選購旗艦級ROG Gladius III Wireless無線滑鼠，提供19,000 DPI高精準追蹤速度、2.4 GHz零延遲無線連線，讓玩家享受拳拳到肉的刺激感。關鍵戰役最怕網路不給力，華碩RT-AX86U AX5400 WiFi 6電競無線路由器附有遊戲專屬連接埠，並具備遊戲加速功能，就是要給玩家更快、更穩定、低延遲的遊戲體驗，超carry。

▲▼華碩,ASUS,ROG線上防疫電競賽,電競。（圖／ASUS提供）

▲TUF Gaming VG259QR電競螢幕。

▲▼華碩,ASUS,ROG線上防疫電競賽,電競。（圖／ASUS提供）

▲ROG Falchion無線電競鍵盤。

擁有廣大支持者的「MOBA遊戲」則因休閒娛樂性高而成為許多玩家爭相入主的選擇，像是「英雄聯盟」、「Dota2」，由於是多人線上戰術競技遊戲，採團隊組織戰，以打垮敵手陣營為勝，面對豐富繁雜的畫面和眾多物件裝備，具備色彩廣色域、廣視角面板的電競螢幕絕對不能少，而精準的鍵盤回饋也成為玩家能長時間暢玩的重點。TUF Gaming VG259QR為24.5吋IPS電競螢幕，具備快速165Hz更新率、1ms（MPRT）反應時間且G-Sync兼容，讓玩家在遊玩即時策略、第一人稱射擊、賽車及運動等各種遊戲中掌握優勢。ROG Falchion無線電競鍵盤搭載德製Cherry MX鍵軸，提供精準觸鍵回饋，再加上長達450小時的續航力，在團體作戰時大幅提升玩家戰力。

自7/5登場的「2021 ROG Gaming Week－宅家防疫FUN電競」活動，以「ROG x Intel線上防疫電競賽」拉開序幕，由忠實玩家眾多的《英雄聯盟》和《跑跑卡丁車》線上電競賽接力廝殺登場，無論你是遊戲玩家或為選手聲援的親友，只要準時觀看線上賽事直播，留言指定關鍵字就有機會抽眾多好禮；於7/5～7/18活動期間登入Facebook帳號，至「2021 ROG Gaming Week－宅家防疫FUN電競」活動頁點選遊戲「天降ROG GIFT」開始鍵，遊戲將會隨機出現ROG禮物圖示與銀幣圖示，點選ROG禮物圖示就有機會獲得降噪麥克風音效卡、電競耳麥等精美「ROG防疫好禮」或「ASUS Store優惠券」，每組帳號限玩一次。 

此外，喜愛自行組裝或學習組裝DIY電腦的使用者有福了，華碩於7/1～7/31舉辦「ASUS PCDIY! 鬥陣來組裝」系列活動，有多樣化的電腦組裝影音教學，透過影片輕鬆學習如何宅家組裝個人風格電腦。此外將自組裝電腦或特色改裝電腦的照片、影片上傳於各大社群平台，並「#ASUSPCDIY」，分享喜歡的原因或相關故事，就有機會抽中ASUS各項超搶手產品。

今年暑假準備好晉升骨灰級玩家了嗎？「2021 ROG Gaming Week－宅家防疫FUN電競」促銷期間7/1～7/31，先把裝備補起來，別忘記鎖定本週最後一波「ROG x Intel線上防疫電競賽」直播，最後秀出自組DIY電腦參加「ASUS PCDIY! 鬥陣來組裝」拿大獎，過個超充實的暑假就趁現在。

ROG宅家防疫FUN電競活動網頁►https://asus.feversocial.com/ASUSOPMKT/158

ROG賽事直播頻道►https://www.twitch.tv/asus_rog_taiwan

天降ROG GIFT小遊戲►https://asus.feversocial.com/ASUSOPMKT/158#紅包雨1

ASUS PCDIY! 鬥陣來組裝►https://www.asus.com/tw/microsite/PCDIY/

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華碩ASUSROG線上防疫電競賽電競

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