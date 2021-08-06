開車「大蜘蛛突爬出」遮擋風玻璃　2男嚇到尖叫飆髒話

▲澳洲2名男子開車上高速公路，被突然竄出的大蜘蛛嚇一大跳。（翻攝自「Dash Cam Owners Australia」YouTube）



圖文／鏡週刊

澳洲有名男子開車上高速公路時，突然有隻「巨大蜘蛛」竄出爬過擋風玻璃，還一度遮住整個玻璃，讓男子和友人嚇得狂飆粗口，影片曝光後，引起網友的討論，還有過來人表示，自己曾在被蜘蛛嚇到出車禍。

綜合外媒報導，這起事件發生於3日凌晨，2名男子將汽車開上高速公路，不料開到一半時，突然有一隻龐大的蜘蛛出現在擋風玻璃，爬行過程中，還一度擋住整個行車紀錄器畫面，讓車內2名男子嚇得瘋狂尖叫，還不停飆罵粗口，令2人飽受驚嚇。

YouTube行車紀錄器頻道「Dash Cam Owners Australia」，將2人的遭遇及相關畫面，以「這就是為什麼澳洲有這麼多車禍」（Why Australia has so many car crashes）為題，上傳到網路上與大家分享。

不少過來人分享經驗，表示「我曾經被蜘蛛嚇到出車禍」「我開車開到一半，結果蜘蛛從後照鏡探出頭來！」「我曾經走在路上，突然感覺到有東西扎進腳趾頭，脫鞋後，竟然有一隻大蜘蛛爬出來」，還有網友大罵「超噁心」「不要再說蜘蛛是無害的了！你只是沒有被它們嚇到。」



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