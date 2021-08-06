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暖心！受疫情衝擊仍不忘回饋社會　咖啡業者團結「送咖啡挺前線」

▲▼ 咖啡業者團結送咖啡挺前線　。（圖／義方提供）

▲咖啡業者發起送掛耳包咖啡挺醫護活動，並附上暖心小卡為前線人員打氣。（圖／義方提供；以下同）

記者陳珊珊／採訪報導

新冠肺炎疫情衝擊全台，影響各行各業生計，不少實體活動皆無法如期舉行，像是「咖啡爽節」年中的幾場市集活動就取消、延期，僅管受到疫情衝擊，許多咖啡業者都過得辛苦，但他們仍不忘為社會注入暖流，在疫情間團結發起「送咖啡挺醫護」活動，用己力支持前線的抗疫英雄。

負責咖啡爽節、風味意識業務公關的義方介紹，「咖啡爽節」是以咖啡分享為初衷所舉辦的市集型態活動，目前已舉辦到第7屆，希望透過推廣咖啡的美好讓所有人同樂於咖啡。他進一步提到，「咖啡爽節發起人劉政在今年6月邀請幾位夥伴成立了品牌『風味意識F.C.Studio』作為咖啡爽節的負責單位，我們主要的服務項目包含精品咖啡豆銷售、咖啡沖煮的教學課程、活動策展邀約、各類公益的推廣」。

▲▼ 咖啡業者團結送咖啡挺前線　。（圖／義方提供）

▲▼過去咖啡爽節皆有許多小型咖啡工作室、擺攤攤主與咖啡愛好者一同參與。

▲▼ 咖啡業者團結送咖啡挺前線　。（圖／義方提供）

原本年中預計會有2場活動，分別是6月中的淡水咖啡節與6月底的顆顆書店合作企劃咖啡市集，但都因為疫情關係延後，義方說：「防疫優先這沒有問題，但沒有了市集活動，其實對於與咖啡爽節長期合作的小型咖啡工作室、擺攤攤主來說，影響很大、衝擊很深，因為沒辦法擺攤，商品曝光的機會就少，必須另外尋找其他方式，讓大家看見他們」。

咖啡業者們必須想新辦法對抗疫情，雖然生活變得比較辛苦，但大家都選擇樂觀面對，甚至付出己力，希望透過自己最愛的咖啡來感謝前線英雄，義方表示，三級警戒開始，我們看見醫護、軍警消人員都非常辛苦，所以由劉政代表「風味意識」曝光公開徵詢，藉由長期合作的咖啡爽節攤主們、咖啡業界知名人士自掏腰包共同響應。

「送咖啡挺醫護」活動共有31位咖啡夥伴參與，不論是個人咖啡工作室、咖啡店主或是個人名義，都全力付出自己的心力，一共有7440包掛耳包，已寄送、配送至32間醫療院所，義方說：「我們整合咖啡資源，從一開始的屏東醫院、一路聯繫由南到北的醫院、捐贈咖啡夥伴們的愛心掛耳挺醫護，期盼一份來自咖啡的美好，能給予前線人員最大的動力，也能療癒疲憊的身心」。

▲▼ 咖啡業者團結送咖啡挺前線　。（圖／義方提供）

▲▼咖啡業者與民眾送咖啡謝謝前線醫護英雄為防疫的付出。

▲▼ 咖啡業者團結送咖啡挺前線　。（圖／義方提供）

義方分享，「活動最大的回饋莫過於瞭解到咖啡圈內夥伴，儘管大部分都營運辛苦，但大家仍願意為社會出份心力，以求台灣疫情穩定，此外，也深刻明白醫護人員內心的疲憊感是多麼沉重，我們有能力帶給他們溫暖，我真的很開心！讓我們比較意外的是，這活動也帶出了一些有額外能力的咖啡消費者，他們主動跟店家消費購買飲品，請店家送至醫院支持醫護」。

除了送咖啡挺醫護的活動之外，義方也在疫情時刻發起「咖啡店防疫期間營運資訊分享」活動，他說：「三級警戒時，店家們遇上無法內用等營收困境，紛紛轉換成網路銷售管道，我們藉由文章分享，優先蒐集了北中南熟悉、聯絡得上的店家，透過不同區的分享方式，提供不一樣的免費推廣，給予咖啡業者們一份支持，防疫宅在家的消費者也能透過貼文訊息，知道有哪些喜愛的咖啡店家仍然有營業，哪些愛店需要大家支持，才能轉型成功撐過疫情」。

至於為什麼會想到發起這項活動，義方表示，我身為公關兼小編，觀察到疫情爆發準備三級的第一週，已經有許多餐飲業者、咖啡業者，包含我本職的老店「明星咖啡館」都無法正常營生，所以透過原本以文章分享咖啡店美好的習慣，轉換成在下班休息時間不斷查找、詢問各個店家，了解大家在防疫期間的營運狀況與銷售管道，接著統整一系列北區、中南部的資訊，在粉專上與大家分享，咖啡業者們互相支持力挺，也告訴消費者防疫宅在家還是能品嚐到心愛的咖啡與甜點。

▲▼ 咖啡業者團結送咖啡挺前線　。（圖／義方提供）

▲醫護人員開心收到打氣咖啡。

這段期間，有沒有想對醫護警消人員或是同業們說些什麼？義方回答，我們都盡己力，集合起大家的心意來給予最大鼓勵，期望大家一起平安度過疫情的艱難期，而對於同業我想說，不論是老店或新興店家，期望大家在疫情期間都能找到適合自己新的營銷方式、轉換型態，未來的餐飲消費模式改變是必然的，要怎麼順應商機、努力度過這波難關延續到疫情結束後的春暖花開，大家需要好好思考從而實踐，我們一起加油。

義方也透露未來規劃，「希望以後有機會跟更多的地區性代表合作，推廣出更多地區性的咖啡節。我最想做的，就是能串聯出從北到南甚至離島的咖啡市集、進而分享簡單易懂、正確的咖啡觀念給所有台灣人。畢竟台灣的咖啡店密度世界第一，我希望正確的咖啡觀念普及率也能提升到世界第一」。

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