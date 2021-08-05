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靠外送APP抓姦！搜尋紀錄驚見「保險套」　她崩潰：地址是摩鐵

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

偷吃的花招百百種，現在連外送平台也會露餡，一名女網友傻眼表示，肚子餓叫外送來吃，順手拿起男友的手機點餐，結果發現搜尋紀錄竟然出現「保險套」，她直覺不對勁，點開餐點歷史紀錄，發現有一筆訂單外送地址很陌生，搜尋後發現竟然是汽車旅館，而且她從來沒去過，「沒想過劈腿會發生在我身上」。

女網友在臉書「外送師ㄟ543」發文，男友的手機基本上都是隨她看，有天她肚子鱷想要叫外送，結果發現搜尋紀錄出現保險套，「我很確定他房間那包還沒用完，當下已經有點緊張了」，隨後，她點開點餐歷史紀錄，發現有一筆訂單的地址很奇怪，不是男友家也不是她家。

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▲▼ 。（圖／翻攝自外送員ㄟ543）

▲原PO超崩潰。（圖／翻攝自外送員ㄟ543）

她上網搜尋該地址，結果竟然是一間汽車旅館，「那個汽旅我根本沒去過」，崩潰大喊，「我從沒想過劈腿會發生在我身上」，也提醒大家，渣男會刪聊天紀錄，但可能會忘記刪外送紀錄，「這是個抓姦的線索，給大家參考」。

貼文一出，網友們表示，「一定是他朋友在汽車旅館，剛好沒有套子所以請他幫忙買的，一定是啦」、「微連結而已不用緊張」、「不錯，連結不忘套，還記得做防疫，酒精噴好噴滿」、「一段破裂的關係，就從查對方的手機開始，潘朵拉的盒子開啟，所有的災難因此開啟」、「科技發達連偷情都變難了」。

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