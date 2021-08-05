郭台銘讚捷克打疫苗身心放鬆　鍾年晃：他忘記高雄還有音樂演奏

▲高雄市政府安排民眾施打疫苗，邀請音樂演奏，讓接種者放鬆心情。（圖／鍾年晃臉書）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘透過臉書分享，他前往捷克施打疫苗的體驗，覺得沒有沈重的氣氛，服務品質讓每一位接種者身心都得到放鬆。對此，資深媒體人鍾年晃表示，其實他不必羨慕和感嘆，可能因為他住在台北市，忽略台灣南部的高雄市，也是提供絕佳接種環境，還有現場演奏。

郭台銘4日晚間透過臉書分享他遠赴捷克施打疫苗的心得。他說，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個Shopping Mall，體驗了非常棒的施打體驗。

郭台銘說，佈置的氛圍活潑有朝氣，迎面就是熱情招呼的幾位女士，歡迎民眾踴躍施打疫苗，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沈重的氣氛，服務品質的確讓每一位接種者的身心都得到放鬆。

對此，鍾年晃表示，很多人都注意到郭台銘捷克疫苗之旅，其實他不必羨慕和感嘆，可能因為他住在台北市，忽略台灣南部的高雄市也提供絕佳接種環境，甚至還有現場演奏，原來一個跨國企業創辦人也會不經意犯了從台北看台灣的無心之過。

對於外界部分有心人士散播所謂「沒打疫苗無法出國」的說法，鍾年晃說，要感謝郭台銘此行身體力行，讓謠言不攻自破，「郭董連疫苗都沒打，同樣順利入境捷克，也沒有被要求檢疫14天，關鍵不是因為他是郭台銘，而是因為他來自台灣」。

鍾年晃說，歐盟早就把台灣列入安全旅遊名單，多數國家只要有登機前3天PCR陰性證明，就可以入境免居檢，「這個事實至少已經講過100遍了，現在有郭董親身實證，你還不信嗎？」