郭台銘赴捷克打疫苗幫破謠言　綠營：台灣人沒打疫苗一樣可出國

▲郭台銘赴捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘透過臉書指出，他在沒有施打疫苗的情況之下，出發前往捷克，而入境後的第一站就是在布拉格打疫苗，準備開始郭台銘董事長的歐洲行程。對此，民進黨人士5日表示，郭台銘的捷克之旅也直接證實沒有打疫苗也可以出國，破除外界有心人士所謂沒打疫苗就無法出國的謠言。

民進黨人士指出，從歐洲各國入境的規範中，多數國家認為台灣「疫情控制得當」，因此對於台灣人的入境多數都是給予「綠燈通行，好比英國、法國、德國、捷克、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、希臘、土耳其等10個國家。

台灣人在入境規範上，其實只要提供3天內的PCR陰性證明，即可入境，也不需要隔離。民進黨人士指出，荷蘭也將在8月8日開始跟進相同規範，而西班牙、和芬蘭對台灣人的規範，甚至「不須」PCR陰性證明，即可入境，也不須隔離。

對於國內部分有心人士塑造只有打哪些疫苗才能出國，導致國內很多人擔心現在打了哪個牌子疫苗，會影響未來能不能出國。對此，民進黨人士表示，世界衛生組織（WHO）7月16日重申，接種疫苗證明不應是國際旅行的必需條件，也看到歐洲多數國家對於入境，都是以PCR陰性證明為必要條件，而非是否接種疫苗，即便沒有接種疫苗，一樣可以入境，郭台銘成功出國就是一個破解這樣錯誤訊息的實證。

該人士強調，持續施打疫苗是台灣政府的防疫目標，但打疫苗與出入境並無直接關聯，也不應該用錯誤資訊讓民眾誤解甚至造成恐慌。