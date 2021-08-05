威力彩上衝11.5億！「5星座」財運大噴發　中獎率最高

▲威力彩頭獎上看11.5億，若1注獨得，將是今年最高單注獎金。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

威力彩已經連續36期槓龜，今（5日）開獎頭獎上看11.5億，星座專家小孟老師表示，有5個星座「鬼門一開，財運大開」，不只可以一路旺到鬼門關，甚至還有機會在這段期間買到房子！

第5名巨蟹座

人際偏財，財庫止跌回升

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太陽、水星鬼月落入二宮財帛宮，讓巨蟹座在鬼月偏財運驚人！再加上天王星加速移入朋友宮，所以若是朋友、周圍的人推薦的投資標的，就可以賺錢，讓巨蟹座的財庫止跌回升。

第4名處女座

正財提升，績效滿分

鬼門一開，處女座立即的火星就移入元辰宮，不僅積效變好，也會讓處女座財運好轉、業績蒸蒸日上。另外，鬼門大開讓處女座的轉職運好，想要轉職的處女座有機會找到不錯的工作。

▲處女座的人在鬼月將迎來大好財運。（示意圖／百度）

第3名金牛座

發揮魅力，動感迷人

金星落入偏財機運宮，讓金牛座在鬼月特別迷人！鬼門一開，金星能量加速拉抬金牛座的財運，也讓金牛座更吸引人，桃花運十足！金牛座考發揮魅力去得到財富、累積人脈，一路旺到鬼門關。

第2名牡羊座

偏財大旺，快速進財

鬼門一開，太陽水星加速進入牡羊座的偏財宮，讓牡羊座財運噴發、快速進財！不管是抽獎運或大樂透，得獎運都很高。不不過，由於牡羊座本命凱龍星逆行，易財來財去，所以小孟老師建議錢財最好找他人保管。

第1名雙子座

土地增值，偏財桃花

金星在房產宮與偏財投資宮位綻放光芒，代表雙子座鬼月可以投資房地產，不用害怕鬼月習俗，趁著鬼月還有可能議價買下划算的房子。如果是有多餘資金的雙子座，有機會買到能增值的房。另外你雙子座鬼月外出運很好，小孟老師建議安排老街旅遊、離島之旅遊玩後鬼月財運大噴發。

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