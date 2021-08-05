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紫南宮年募千萬cc熱血　今起3天現場捐血加碼送錢母

▲竹山紫南宮熱情響應辦理捐血活動，呂先生和女友捐出頭2袋熱血。（圖／竹山紫南宮提供）

▲竹山紫南宮熱情響應辦理捐血活動，呂先生和女友捐出頭2袋熱血。（圖／竹山紫南宮提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山紫南宮除了香火鼎盛、借還金數目驚人，還是最會「吸血」的景點？據統計，紫南宮去年至今年至7月底，辦理捐血站活動的成績高達1862萬cc，高居全國之冠，堪稱「活動血庫」；廟方今起3天再度與捐血中心合作設站催血，捐250cc即送金錢母1枚、500cc則送套裝錢母1組，呼籲眾多善信踴躍挽袖，不但救人一命，也有了福報和現成的父親節禮物。

紫南宮捐血活動於今天起跑，遊客呂先生帶女友搶了「頭香」、捐出頭2袋熱血，歡喜抱走套裝錢母；台中捐血中心主任林冠州也特別趁防疫警戒降至二級期間，前往紫南宮頒狀感謝主委莊秋安對公益活動始終鼎力協助。

▲▼竹山紫南宮熱情響應辦理捐血活動。（圖／竹山紫南宮提供、資料照片）

▲▼竹山紫南宮熱情響應辦理捐血活動。（圖／竹山紫南宮提供、資料照片）

▲紫南宮平安丁酒推出防疫措施。（圖／記者高堂堯攝）

據台中捐血中心統計顯示，紫南宮去（109）年度捐血量達4萬2267袋，合計1056萬6750cc，是全台績優團體第1名；今年雖逢疫情、遊客量減少，但1月2日至7月31日止仍募集3萬2239袋，合計805萬9750cc，仍是成績最好的捐血站。

林冠州指出，全國血庫存量一直處於不足7天份的窘境，各血型存量亦長期供應不足，以7月31日各血型統計量表供需情形顯示，大約只有2.8天至3.6天的量，因此再次請紫南宮幫忙來紓解血荒；主委莊秋安一口答應，於8月5、6、7日（星期四、五、六）再增1台捐血車至2臺，每天早上9點30分至下午3點設於紫南宮水濂瀑布前，歡迎民眾都來捐熱血、拿錢母。
 

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