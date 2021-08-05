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2021「亞洲最佳工作場所Top 10」 　萬豪集團、DHL皆上榜

文／職場人

各位職場人是否也嚮往著大企業的規模，公司內部擁有豪華的設備？工作環境評核公司（Great Place To Work）每年會針對各公司的工作場所計畫，以及員工實際回饋來評選「最佳工作場所」，而近期這份榜單終於出爐，「2021年亞洲最佳工作場所Top10」，如果對大企業、跨國公司有興趣，或者想要選擇較佳的工作場所，這份排行榜可以優先參考！

亞洲最佳工作場所Top10：益華電腦（Cadence）

▲2021年亞洲最佳工作場所Top10。（圖／pixabay，下同）

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亞洲最佳工作場所Top10為「益華電腦（Cadence）」，是電子設計自動化（EDA）軟體與工程服務的重要廠商，業務提供領域相當廣，包括：積體電路設計（IC Design）、系統單晶片（SoC），以及印刷電路板（PCB）所需的軟體工具與矽智財（IP）等。益華電腦至2015年起，還連續3年被財星雜誌列為「百大最佳職場」，若職場人的專業與之符合的話，可以多加關注哦！

亞洲最佳工作場所Top9：美國運通

亞洲最佳工作場所Top9「美國運通」相信多數職場人都很熟悉，它是一間總部位於美國紐約市的金融服務公司。美國運通最著名的業務是信用卡、簽帳卡及旅行支票。同時，它也被《財富》雜誌（Fortune）列為第74大的公司，以及2020年最適合工作的百大公司第9名。

亞洲最佳工作場所Top8：Salesforce

亞洲最佳工作場所Top8「Salesforce」是一個以提供個人化需求，進行客戶關係管理規劃和服務的網際網路企業，總部位於美國加利福尼亞州舊金山。2009年還獲得《福布斯》雜誌選為發展最迅速的科技公司，排名僅次Google。

亞洲最佳工作場所Top7：愛立信集團

亞洲最佳工作場所Top7「愛立信集團」，是瑞典電信裝置製造商，最初是一家修理電報儀器的店舖。除了瑞典之外，愛立信在美國、英國、德國、愛爾蘭，以及亞洲區的台灣、中國、香港等地皆設有子公司，台灣子公司「台灣愛立信」則設於新北市板橋區的台北遠東通訊園區（T-Park）。

亞洲最佳工作場所Top6：萬豪集團

亞洲最佳工作場所Top6「萬豪集團」是一家跨國酒店管理公司，總部位於美國馬里蘭州，現業務在全球超過110個地區，其中在台灣包括：W HOTELS、萬豪酒店、萬麗酒店、萬怡酒店、雅樂軒酒店、MOXY酒店等皆是旗下品牌。

亞洲最佳工作場所Top5：Landmark 

亞洲最佳工作場所Top5「Landmark」是奢侈品零售集團，同時也是中東、非洲和印度最大的零售和酒店組織之一，截至目前為止共遍佈24個國家，品牌領域極廣，包括：ECCO、LIPSY、Krispy Kreme Doughnuts等。

亞洲最佳工作場所Top4：Chalhoub

亞洲最佳工作場所Top4是奢侈品零售集團「Chalhoub」 ，品牌包括：Dior、CÉLINE、FENDI、Louis Vuitton等，從傳統零售商轉變為混合型零售商，讓世界各地的客戶皆能輕鬆享受奢侈品體驗。特別的是，Chalhoub集團將轉型的首要重心放在員工身上，將員工體驗資料和人力資源營運資料相結合，具有員工與公司緊密互動、結合的工作氛圍。

亞洲最佳工作場所Top3：思科

亞洲最佳工作場所Top3為「思科」，是一間跨國際綜合技術企業，總部設於加州矽谷。主要開發、製作和售賣網路硬體、軟體、通訊裝置等高科技產品及服務。

亞洲最佳工作場所Top2：希爾頓

亞洲最佳工作場所Top2為「希爾頓」，也是一間成立於美國德克薩斯州的跨國酒店管理公司，其旗下的品牌相當多樣，像是華爾道夫酒店及度假村、港麗酒店及度假村、希爾頓酒店及度假村、希爾頓逸林酒店等18個品牌。

亞洲最佳工作場所Top1：DHL

此次獲得亞洲最佳工作場所Top1為「DHL」，是一家創立於美國的運輸公司，目前由德國郵政集團全資持有，是目前世界上最大的運輸公司之一。DHL目前在亞洲地區已經拓展至香港、日本、菲律賓、澳洲和新加坡等地，若有興趣至這些國家工作的人可以考慮看看，或是先從台灣職缺開始。

以上，關於亞洲最佳工作場所Top10，各位職場人有沒有找到比較有興趣的企業，或是與自己專業相符合的公司呢？若是還沒有想法的話，也可以上這些企業的官網查看職缺，看看他們需要什麼人才，再往相關的職能方面進修！

Source：Great Place To Work

【延伸閱讀】

企業人資最愛「社會新鮮人3大優勢」善用表現力戰勝職場老鳥！

未來10大最夯職業：智能設計、身心顧問，職涯發展關鍵字快筆記

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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