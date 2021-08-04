國道翻車事故15個月近500件！大貨車翻覆易回堵　高公局將擴大取締

▲大貨車翻覆處理時間動輒超過一小時，對交通造成嚴重阻礙。示意圖。（圖／記者林悅翻攝）



記者許維寧／台北報導

國道翻覆事故近年屢見不鮮，且事故嚴重性高，若大型車輛翻覆動輒需封閉交通，影響甚大。高公局統計自2020年1月至今年3月間，國道翻覆事故達496件，肇因多為未注意前車狀況、未保持安全距離、不當變換車道等，高公局將持續與公警局合作辦理國道擴大執法專案，於國道沿線容易違規路段，取締載重貨車超載、逃磅、超速、貨物綑紮不實、未保持安全距離等違規情事。

交通部高公局調查，自2020年1月至今年3月間，經15個月統計，翻覆事故高達496件，將近72%處理時間超過30分鐘，影響交通甚巨。翻覆事故中，處理時間大於30分鐘者，其中又以A1（人員當場或24小時內死亡之交通事故） A2（造成人員受傷或超過24小時死亡之事故）比例較一般事故高。

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高公局分析翻覆事故主要肇因，多為駕駛人未注意車前狀況，其次則是變換車道不當、未保持安全距離和輪胎脫落或爆胎等車況問題。

該分析也指出，大型載重貨車翻覆事故需有較多的事故處理時間。小客車和小貨車翻覆事故處理時間近7成處理時間不到一小時，平均約55分鐘。但大型載重貨車翻覆事故處理時間83.1%多於一小時，平均需耗費162分鐘。大貨車翻覆事故中，更有高達50.6%造成交通回堵。

為了改善國道翻覆事故，高公局已核定北中南區共16處匝環道改善措施，將於今年8月底完成改善，並已試辦視覺化減速標線，利用動態視覺營造車道變窄的錯覺，使駕駛人自動減速，3處匝道有2處平均車速降低4.7%至9.3%。

高公局也說明，將支援公警取締違規，國道目前設有572處停車彎，包括交流道入口66處和 主線段506處，並於容易回堵的交流道設置21支高解析度攝影機。也持續和公警局合作辦理國道擴大執法專案，於地磅站、爬坡道、國道沿線易違規路段，取締載貨貨車超車、逃磅、超速、貨物綑紮不實、未保持安全距離等違規行為。

