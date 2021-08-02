豬仔車爬坡打滑翻覆　300隻小豬滿地跑…警花90分鐘「圍捕」

▲葉男駕駛的大貨車不慎翻覆路邊，車後的300隻豬仔散落一地，警方與葉男合力將豬隻全數抓回。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名葉姓男子，2日上午9時許開著載滿300隻小豬仔的大貨車，行經郊外1條產業道路時，因天雨路滑不慎失控翻覆在路邊，葉男脫困後趕緊報警求援，但車後的300隻豬仔散落一地；警方到場時也傻眼，趕緊和葉男一隻一隻抓回車上，共花了1個半小時才順利排除，所幸駕駛和豬仔都沒有大礙。

警方表示，2日上午9時45分接獲通報，稱通霄鎮福龍里苗31縣道龍安橋附近產業道路，有大貨車翻覆事故；警方到場發現，這名葉姓駕駛（40歲），已自行脫困，但看到周遭有數百隻豬仔散落一地當場傻眼，得知駕駛沒有大礙後，趕緊幫忙抓豬。

葉男向警方表示，當時開車載著小豬仔要前往養豬場，沿著31線南往北方向行駛時，因現場下大雨且該處為上坡路段，路面濕滑造成車輛倒退失控，才會滑落邊坡翻覆。警方立即在場警戒並協助拖吊車作業，約1個半小時，終於順利將大貨車吊起脫困並即時將300條小豬仔救出（全數存活），順利排除狀況，人、畜均安。

警方也呼籲用路人，於雨天駕車，請注意路面狀況及行車安全，發現有道路障礙時，請立即與相關單位反映或撥打報案專線電話110，警方將協助聯繫有關單位作緊急應變處置，防止意外發生。

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