又一批高端疫苗通過封緘檢驗！　累計35萬2438劑供國人接種

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署在7/30傍晚完成高端疫苗4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5528劑，並核發封緘證明書，今（4）日又有一批高端疫苗通過封緘檢驗，該批號共8萬6910劑，效期到110年12月14日，另有9批檢驗中、8批待補件。

高端疫苗每一批約8萬劑，但依據製程不同，也有5000劑與5萬劑，食藥署研檢組組長王德原表示，高端疫苗陸續申請封緘檢驗，抽樣合格就放行，目前已有5批完成檢驗，累計35萬2438劑可供國人接種。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會上表示，高端疫苗共有22批號送驗，其中4批通過檢驗、8批待補件、10批檢驗中，預計有50~60萬劑可供國人接種，同日傍晚就有一批號疫苗通過檢驗。

王德原表示，不清楚8批需補件的高端疫苗資料為何，但現在大家都很急，業者也不想拖，只要把資料補齊，食藥署就會著手進行審查。

除了高端疫苗外，我國自購的AZ疫苗也有58萬1400劑在8月3日通過封緘檢驗，預計補上第四輪疫苗缺口，食藥署表示，該批疫苗自泰國輸台，效期到今年的11月30日。