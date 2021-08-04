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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

使用電力推進系統！　海軍新型救難艦正式開工

軍聞社記／者林澤廷高雄報導

海軍新型救難艦開工典禮今日在高雄台船公司船體工廠舉行，在開工典禮之後，台船公司將進行船段製作、裝備安設等工作，逐步汰換海軍現役老舊救難艦，為海軍救援能量增添新的生力軍。

開工典禮上午由海軍司令劉志斌上將及台船公司董事長鄭文隆共同主持，儀程中由台船公司啟動鋼板切割，宣布海軍新型救難艦正式開工，隨後，劉司令及鄭董事長分別進行船型模板簽名及船模合影，象徵海軍新型救難艦正式邁入新的里程碑。 　

海軍司令劉志斌上將致詞時表示，台船公司為我國第一大造船公司，過去也曾承造過海軍成功級艦、錦江級艦及光六飛彈快艇等軍艦，對該公司的造艦技術表示高度肯定，同時，他也感謝中科院在全艦通信裝備及相關系統產製、整合與安裝作業方面的努力。 　

劉司令接著指出，海軍新型的救難艦為海軍重要造艦計畫，也是政府推行「國艦國造」政策中的指標型建案，負責執行海上遇險救難及故障艦艇拖救任務，同時也具備參與國際聯合搜救、災害援助等人道救援能力。　 　

台船公司鄭文隆董事長表示，在承造海軍的軍艦過程中，會逐項克服困難與挑戰，他認為，為海軍承造軍艦，是台船的榮耀也是承擔國家的責任，未來也會與國內的產業鏈及海軍持續合作，開發新的技術來突破。 　

海軍新型救難艦全長87公尺，最大模寬15.5公尺，特色為電力推進系統，並配備動態定位系統等裝置，具備裝載潛水作業、水下無人載具釋放回收等能力。

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