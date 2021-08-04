台中涵洞施工「5工人瓦斯中毒命危」！欣中：要釐清承包商如何作業

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市中區成功路今上午11時許傳出工安意外，當時現場共有5名工人在涵洞內施工時突然瓦斯中毒暈倒，5人一度失去呼吸心跳，幸經送醫搶救後均全數救回，但仍未脫離險境，目前還在觀察中。欣中瓦斯公司的副總經理林正廷表示，今天的工程是由承包商實施開挖，欣中則派監工到場，當時現場狀況怎樣、承包商如何執行，還需要再進一步了解。

▲欣中瓦斯公司的副總經理林正廷。（圖／記者鄧木卿攝）

據了解，欣中天然氣公司今上午申請地下施工作業，不料工程進行到一半時，5名工人卻突然在涵洞中失去意識，警消獲報後立即趕赴現場救援，但5人救出後已經沒有呼吸心跳，所幸經分別送醫搶救後，5人均恢復生機，但目前仍尚未脫離險境。

林正廷表示，由於連日下雨，日前接獲民眾反映，附近瓦斯水管有積水，因此昨就開始尋找積水地點，並陸續開挖；今由承包商開始挖掘作業，欣中則派出監工到場，但作業期間到底發生什麼，目前狀況還在釐清中。林正廷指出，事後欣中也派遣作業人員到場，針對瓦斯管線實施止氣，現已經沒有安全疑慮。

林正廷說，公司都有標準防護配備，包括呼吸器、防焰服等等，但當時現場狀況怎樣、承包商又是如何執行，還需要再深入了解。

▼台中傳出工安意外，5名工人命危。（圖／記者鄧木卿翻攝）